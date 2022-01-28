Под давлением ФРС: почему золото продолжает падает в цене несмотря на высокую инфляцию

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили с чем связано падение цен на золото и рассказали, почему в ближайшее время не стоит ждать падения цен на нефть.

Нефть

По словам аналитиков, торги на нефтяном рынке 27 января шли в достаточно узком диапазоне: в течение дня цены поднимались почти до отметки 91 доллар за баррель нефти марки Brent, но к концу дня стоимость упала до 90 долларов. Причины, по которым нефтяной рынок себя чувствует уверенно в последний месяц, все те же – напряженные отношения России и Украины, сложная ситуация на Ближнем Востоке, где идет противостояние хуситов и ОАЭ, а также дефицит черного золота на рынке. Но есть и еще один фактор – увеличивается спрос на нефть со стороны Китая.

«Ожидается, что Китай начнет наращивать потребление нефти, по прогнозам, импорт с этой страной в 2022 вырастет на 7%», — пояснили эксперты.

Учитывая все эти факторы, актуальным диапазоном для нефти остаются отметки 85-90 долларов за баррель нефти марки Brent.

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Золото

Как рассказали аналитики, золото уже второй день подряд завершало торги с понижением цены: 27 января его стоимость упала с 1820 до 1795 долларов за тройскую унцию. Однако уже 28 января цена унции опускалась до 1790 долларов.

«Продолжается негативная динамика, которая началась после заседания Федерального резервного фонда США. Из-за довольно жесткой риторики, прозвучавшей там, рынок начинает закладывать не 3–4 повышения ставки, а 5–6 повышений процентных ставок в этом году. Поэтому золото попало под очень серьезное давление, а доллар напротив – получил поддержку. По индексу DXY он вырос до 97,2 пункта. Этот показатель сейчас находится на своем годовом максимуме», — прокомментировали эксперты.

Помимо этого, также увеличивается предложение золота на мировом рынке. По данным швейцарской таможни экспорт золота в 2021 году вырос до самого высокого уровня. Плюс Всемирный совет по золоту опубликовал отчет, согласно которому инвестиционный спрос на этот драгметалл упал на 40%. Поэтому пока стоимость золота переместилась в более низки диапазон – 1760-1830 долларов за тройскую унцию.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

По словам аналитиков, рубль в последние чувствует себя более уверенно: 27 января доллар снижался до отметки 77,4, но к 28 января немного поднялся, достигнув курса 78,9 рубля за доллар.

«Наступила некая разрядка в геополитике: закончились российско-белорусские учения, Москва получила письменный ответ от Вашингтона и НАТО, состоялась встреча представителей стран «нормандского формата». Это несколько успокоило рынки», считают эксперты.

Из негативного — продолжаются санкционные нагнетания, готовится очередной антироссийский пакет, затрагивающий «Северный поток – 2». Но диалог все равно продолжается, теперь все ждут ответной реакции российской стороны на письма из США и НАТО, сказали специалисты.