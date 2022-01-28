Сохраняя историю: Максим Шугалей презентовал второй том «Утраченного Петербурга»

28 января в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской улице прошла презентация второго тома уникальной книги ученого, социолога и общественника — Максима Шугалея.

В 2019 году он попал в плен в Ливии, а вернуться в родной Санкт-Петербург ему удалось лишь спустя полтора года. Шугалей был неприятно удивлен тем, как меняется город, а вместе с этим теряется уникальное наследие Северной столицы. В книге собраны воспоминания о том, каким был Петербург раньше и фотографии, наглядно демонстрирующие, каким город стал сейчас. Первая часть вышла в конце прошлого года и уже успела найти своего восторженного читателя. Автор уверен, что второй том получился не менее интересным.

«Уже когда мы делали первую книгу, было понятно, что материала хватит на несколько томов. Не хотелось, чтобы этот труд пропадал, потому что большая команда волонтеров работала, они ездили, фотографировали. В первый и второй том входят не только памятники культурного наследия, но и простые дома, ведь они создают облик нашего города. Для жителей Санкт-Петербурга они являются знаковыми», — подчеркнул глава Фонда защиты национальных ценностей.

Второе название книги — «Петербург надежды». Автор рассчитывает с помощью своего произведения достучаться до тех, кто должен отвечать за сохранение уникального наследия Петербурга. Собравшиеся на презентации уверены: общественный резонанс, который уже произвел первый том книги, многократно усилится с выходом второго. Кроме того, уже почти дописана третья часть.

«Недавно у нас была международная конференция, организованная совместно с Медиагруппой «Патриот» и Фондом борьбы с репрессиями. К нам приезжали гости из Москвы. Они гуляли по Петербургу и обращали внимание на архитектуру города. Мы ведь славимся своей архитектурой, безусловно, у нас великая история, но эту историю необходимо сохранять, относиться к ней бережно и передавать из поколения в поколение», — пояснила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Самер Суэйфан — переводчик, который по воле судьбы оказался в плену вместе с Максимом Шугалеем, тоже пришел на презентацию книги. Он отметил, что очень мало таких людей, которые, как его товарищ, искренне стараются помочь городу. Просто так. Потому что он родной.

«Для Максима Санкт-Петербург — родной город, он всегда был для него на первом месте. В плане развития, помощи людям, которые живут здесь. Он до сих пор этим занимается, помогает людям, а книги, которые он пишет, роль свою в этом тоже сыграют», — уверен Самер.

На презентации гости смогли задать вопросы автору. Многие читатели согласились с тем, что утрата исторических зданий и памятников — настоящая боль для петербуржцев. Новый том удивит читателя через несколько месяцев — в него войдет информация, собранная автором и волонтерами в ближайших пригородах Северной столицы и ее Курортном районе.

«Реакция у людей очень положительная. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Всем очень интересно, все хотят приобрести, увидеть эту книгу, сейчас пытаемся сделать дополнительный тираж и надеемся, что это даст толчок восстановлению зданий, и наш Петербург возродится в прежнем величии», — выразил надежду сам Максим Шугалей.

В конце декабря ФАН рассказывал, что проблема утраты исторического облика Санкт-Петербурга лежит не в абстрактной «культурной» плоскости: если ее удастся решить, будет сохранен уникальный дух Северной столицы.