Юлия Александрова развелась с режиссером Жорой Крыжовниковым после 12 лет брака

Москва, 28 января. Звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» Юлия Александрова сообщила поклонникам в Instagram о своем разводе с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Александрова и Крыжовников давно расстались, но официальный развод оформили только в прошлом году. По словам актрисы, ради дочери Веры бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

«Споров не имеем. Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, но тем не менее всем мира, добра и здоровья! P. S. Не зовите нас вместе на передачи и интервью», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @yulia4alexandrova

Артистка родилась в Москве, окончила ГИТИС. Дебют Александровой в кино состоялся в 2004 году, она сыграла эпизодическую роль в фильме «Папа». В ее актерской зачетке десятки фильмов, в том числе комедии «Елки», «Горько!», «Самый лучший день». В 2020-м году вышла фантастическая комедия «Неидеальный мужчина», где партнером Александровой был певец Егор Крид.

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