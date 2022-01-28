Аналитики «Авито Недвижимости» сообщили о высоком спросе на вторичном рынке Екатеринбурга

Москва, 28 января. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сообщили об увеличении спроса на вторичную недвижимость в Екатеринбурге, сообщает «Российская газета».

Екатеринбург — российский индустриальный город-миллионник, важнейший деловой и финансовый центр Уральского федерального округа. По оценкам аналитиков, спрос на жилье в столице Урала вырос из-за быстрой продажи жилья. Екатеринбургские продавцы не испытывают трудностей во время реализации собственной недвижимости, поэтому и спрос остается на достаточно высоком уровне.

Увеличилось количество покупок квартир на вторичном рынке Ростова-на-Дону — на 31%. В списке городов для легкой продажи оказался и курортный Сочи. Краснодар и Челябинск тоже оказались в перечне рынков с увеличенным спросом на покупку квартир.

Аналитики сообщают, что по всей России выросло количество предложений. Россияне активно выставляют на продажу свою недвижимость. Исключением является Москва. В конце прошлого года покупательская активность на столичном вторичном рынке жилья снизилась на 20%.