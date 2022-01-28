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Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Россияне вступились за рассерженного соотечественника, теннисиста Даниила Медведева. Спортсмен не сдержался и эмоционально высказался в адрес судьи. Он резко высказался в адрес арбитра полуфинала Australian Open. Медведев был возмущен тем, что греческому теннисисту Стефаносу Циципасу постоянно подсказывает с трибуны его отец.

«Ты что, тупой? Его отец говорит после каждого розыгрыша! Можете ответить на мой вопрос, пожалуйста? Почему его отцу можно постоянно говорить? Его отец говорит после каждого розыгрыша! Господи, ты просто ужасен! Как можно быть настолько ужасным судьей в полуфинале турнира Большого шлема? Смотри на меня, я говорю с тобой! Чего я хочу? Я хочу, чтобы его предупредили, потому что его отец постоянно подсказывает ему!» — сказал Медведев во время паузы во втором сете, когда счет 4:5 стал в пользу Циципаса.

Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
Prt Scr youtube.com / канал Eurosport Россия

Резкое общение с судьей не помешало Даниилу Медведеву одержать победу над греческим соперником и выйти в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россияне встали на сторону Медведева в этом непростом конфликте. Некоторые преданные фанаты заявили, что на подобные подсказки иностранных соперников судьи закрывают глаза не в первый раз.

«Все правильно сделал, пусть считаются с ним. Судья, знающая греческий язык, подслушала отца и наказала Циципаса. Поздравляю Даниила! Вперед!» — подбодрила кумира поклонница под ником Вера Х.

«При таком напряжении неудивительно. Главное, он все доказал на корте. Браво, Даниил! С победой», — поздравляет пользователь с ником Игорь М.

Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
Prt Scr youtube.com / канал Eurosport Россия

«Красава Медведев: назло всем хейтерам рвет всех», — написал Ильнур С.

«Немного "борщенул" на эмоциях, но хорошо отстаивает свою позицию и права. Искренний, не боится быть настоящим, не боится ошибаться и признавать свои ошибки. Чемпионский характер», — восхищается Игорь Ч.

По итогу прошедших матчей российский спортсмен сразится либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с итальянцем Маттео Берреттини. Ранее Даниил Медведев в ходе пресс-конференции перед стартом ATP Cup в Сиднее выразил уверенность в том, что его партнеры по сборной России Евгений Карловский и Роман Сафиуллин выступят достойно.

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спорт теннис даниил медведев
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