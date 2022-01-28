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Стилист Александр Рогов показал ботильоны, которые станут инвестицией в гардероб

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:24
Общество
Стилист Александр Рогов показал ботильоны, которые станут инвестицией в гардероб
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 января. Стилист и телеведущий Александр Рогов дал советы по выбору женской обуви. Эксперт обнаружил в магазинах ботильоны, которые он рекомендует купить каждой моднице.

Рогов устроил традиционный поход по магазинам, во время которого присматривался к женской обуви. Например, он обратил внимание на сапоги трубы, которые не только стали хитом сезона, но и показали удобство в носке.

А вот актуальные сапоги-унты не пришлись стилисту по вкусу. Модный эксперт пояснил, что такую обувь можно надеть максимум на загородную вечеринку, но никак не носить каждый день. Подобные сапоги сильно пачкаются, поэтому они очень непрактичны, пояснил телеведущий.

Зато Рогов пришел в восторг от замшевых ботильонов-казаков песочного цвета. Стилист убежден, что такая пара должна быть в гардеробе каждой женщины. При этом на распродаже в масс-маркете эта обувь стоит всего 1799 рублей.

«Это реально маст-хэв! Бегите на сайт или в магазин, ищите эти сапоги! Им сносу не будет. Это реальная инвестиция в гардероб», — призвал модный эксперт в эфире своего YouTube-канала ROGOV LIVE.

Стилист Александр Рогов показал ботильоны, которые станут инвестицией в гардероб
Prt Scr youtube.com / Rogov live

Стилист добавил, что сочетать такие казаки можно с джинсами и платьями. Подобная обувь никогда не выйдет из моды, заверил Рогов.

Ранее телеведущая и эксперт по стилю Эвелина Хромченко рассказала об актуальных моделях шуб. Она обратила внимание, что сейчас супертрендом являются экземпляры из искусственного меха.

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мода рогов стилист
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