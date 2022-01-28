Николай Валуев: «Раз НАТО ничего не обещает, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ»

Депутат Госдумы Николай Валуев в авторской колонке для ФАН рассказал, как он воспринял заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Москва не хочет войны, но при этом не позволит Западу грубо игнорировать российские интересы.

В пятницу в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности войны в контексте предложений России по гарантиям безопасности и ответа на них со стороны Запада.

Ранее США и НАТО передали в МИД РФ письменный ответ на предложения Москвы по безопасности, которые показали неготовность Запада к компромиссам. В частности, США и НАТО отказались рассматривать российские требования о возвращении Североатлантического альянса к границам 1997 года. Также было категорически отвергнуто требование РФ о нерасширении НАТО.

По мнению Николая Валуева, ситуация становится все более определенной, и глава российского МИД высказался об этом прямо и недвусмысленно. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Все уже сказано. Колонка Николая Валуева

Про все это уже столько сказано, что не хотелось бы повторяться. По этому поводу уже вполне исчерпывающе высказались в Кремле. А до этого и госсекретарь США Энтони Блинкен, и генсек НАТО Йенс Столтенберг сколько всего навысказывали, что все всем стало окончательно ясно.

Не менее красноречивы высказывания Госдепа по поводу даже гипотетического сотрудничества России в военной сфере со странами Латинской Америки и Кубой. Напомню, Россия никогда себе не позволяла высказывать подобное в адрес США. Так в каком месте живут «голуби мира»? Думаю, об этом имеет смысл подумать.

А самое простое — просто подсчитать километры до границ, я имею в виду в том числе границы стран бывшего Варшавское договора. Некоторые из этих государств, как мы знаем, уже в Североатлантическом альянсе. И некоторые страны бывшего Советского Союза тоже не скрывают своего стремления в НАТО. Так кому имеет смысл беспокоиться? Им или нам?

Так что совершенно понятно, почему наш министр иностранных дел Сергей Лавров дал именно такой ответ. Раз уж НАТО никому ничего не обещает, Россия оставляет за собой право на адекватный ответ на те действия, которые происходят сейчас и угрожают границам нашей страны.

Подчеркну, я выражаю только свое мнение, не могу брать на себя полномочий высказываться от имени всего парламента. Но должен отметить: министр Лавров недавно приезжал в Государственную думу и выступал перед депутатами с докладом по текущей ситуации. Парламентарии задали министру все необходимые вопросы, на которые он дал исчерпывающие ответы. Эти ответы охватывают всю палитру внешнеполитических задач, рисков и вызовов для Российской Федерации. Советую всем ознакомиться с этими ответами.