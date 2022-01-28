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Политические риски стали препятствием для покупки «Открытия» итальянским UniCredit

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:15
Экономика
Политические риски стали препятствием для покупки «Открытия» итальянским UniCredit
wikipedia.org  /  Well-liked / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 января. Итальянские инвесторы из компании UniCredit были готовы к приобретению акций российского банка «Открытие». Однако санкционные риски заставили их передумать. Об этом пишет «Интерфакс» в своем материале.

Глава итальянской финансовой группы Андреа Орчел подтвердил, что компания отказалась от проведения сделки из-за политики. UniCredit не стали проводить due diligence (процедура комплексной независимой оценки компании — Прим. ФАН).

«Открытие» попадает в разряд крупных российских банков, на которые могут быть направлены новые санкции со стороны США. Это обстоятельство не позволяет рассчитывать, что покупателями акций станут западные компании. Однако банк все еще может быть продан российским игрокам.

Новый пакет антироссийских санкций может сильнее ударить по Евросоюзу, чем по РФ. Это стало возможно из-за энергокризиса и зависимого положения, в которое европейские политики загнали себя. Об этом ранее писал ФАН.

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