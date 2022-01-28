Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 18:14
18:11
Политика
Путин распорядился доработать концепцию внешней политики России
18:10
Общество
Президент на хайпе: Илон Маск может стать новым хозяином Белого дома
18:07
Экономика
Под давлением ФРС: почему золото продолжает падает в цене несмотря на высокую инфляцию
18:07
Общество
Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
18:06
Весь мир
Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада
18:03
Происшествия
Двух сотрудников полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Подмосковье
18:02
Происшествия
В Прикамье суд отправил на принудительное лечение напавшего на учителя с ножом школьника
18:02
Экономика
Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС
18:00
Политика
Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»
17:59
Наука
Бактерии из действующего вулкана в Коста-Рике способны выжить на Марсе
Все новости

Руководство ЭКОВАС приостановило членство Буркина-Фасо в региональном сообществе

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:27
Весь мир
Руководство ЭКОВАС приостановило членство Буркина-Фасо в региональном сообществе
wikipedia.org  /  Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Уагадугу, 28 января. Руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Буркина-Фасо в организации после военного переворота. Об этом сообщили ведущие первой республиканской станции Radio Omega.

«ЭКОВАС отстраняет Уагадугу от деятельности регионального союза. Речи о санкциях пока не введется», — отметили сотрудники СМИ.

Как предполагают журналисты, решение могло быть принято после обращения к нации нового лидера — подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба — в эфире национального телевидения. Офицер призвал граждан сплотиться перед лицом террористической угрозы и сделать все возможное для возвращения республики к нормальной конституционной жизни.

Кроме того, подконтрольный Франции центральный комитет Экономического сообщества стран Западной Африки мог получить распоряжение от Парижа «наказать» власти и население Буркина-Фасо за поддержку правительства и жителей Мали, пострадавших от санкционного давления ЭКОВАС.

Ранее политики и общественные деятели Уагадугу запустили «Инициативу поддержки малийского народа» (ISPM) и выступили с резкой критикой ограничительных мер со стороны регионального союза.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Руководство ЭКОВАС приостановило членство Буркина-Фасо в региональном сообществе
африка эковас буркина-фасо отстранение мали членство
Комментировать