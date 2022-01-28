Руководство ЭКОВАС приостановило членство Буркина-Фасо в региональном сообществе

Уагадугу, 28 января. Руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Буркина-Фасо в организации после военного переворота. Об этом сообщили ведущие первой республиканской станции Radio Omega.

«ЭКОВАС отстраняет Уагадугу от деятельности регионального союза. Речи о санкциях пока не введется», — отметили сотрудники СМИ.

Как предполагают журналисты, решение могло быть принято после обращения к нации нового лидера — подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба — в эфире национального телевидения. Офицер призвал граждан сплотиться перед лицом террористической угрозы и сделать все возможное для возвращения республики к нормальной конституционной жизни.

???? URGENT #Burkina - La CEDEAO suspend le Burkina de l'organisation, sans autres sanctions immédiates, a indiqué un participant au sommet à l’AFP pic.twitter.com/mBOCll6Gds — radioomega (@radiosomega) January 28, 2022

Кроме того, подконтрольный Франции центральный комитет Экономического сообщества стран Западной Африки мог получить распоряжение от Парижа «наказать» власти и население Буркина-Фасо за поддержку правительства и жителей Мали, пострадавших от санкционного давления ЭКОВАС.

Ранее политики и общественные деятели Уагадугу запустили «Инициативу поддержки малийского народа» (ISPM) и выступили с резкой критикой ограничительных мер со стороны регионального союза.