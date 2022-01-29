Западные политики пытаются вновь обвинить Россию в европейском энергокризисе

После того как ситуация по Украине была более или менее прояснена в ходе переговоров «нормандской четверки» в Париже и оказалось, что перемирие на востоке этой страны будет соблюдаться, в западных СМИ появился новый тренд для нагнетания паники. А именно — российский газ и прочие энергоносители.

Так, The New York Times в недавней публикации вспомнила релиз начала января от британской энергетической компании Ovo Energy, в котором гражданам королевства для того, чтобы согреться без поставок энергии, рекомендовалось «обниматься с домашними животными», «крутить хулахуп» и чаще «заниматься уборкой в доме».

Такого рода релиз действительно был. И, что характерно, представители Ovo Energy довольно быстро, в десятых числах января, извинились за свою не совсем удачную шутку. Но внезапно эта история всплыла опять. И здесь возникает вопрос — почему?

Есть мнение, что в европейских и американских СМИ после темы Украины и «неминуемого российского вторжения» будет подниматься волна по поводу того, что Россия «перекроет газ». Кстати, в той же NYT такие возможные отключения продолжают с упорством, достойным лучшего применения, связывать именно с гипотетической конфронтацией Москвы и Киева в виде вооруженного конфликта.

Несколько дней назад издание Bloomberg (которое, что характерно, было одним из первых, если не первым, которое стало распространять «украинскую тему») опубликовало материал, в котором со ссылкой на «анонимных чиновников из ЕС» говорится о том, что в Евросоюзе готовится новый пакет санкций — на случай, если Россия «введет ограничения на поставки газа».

В качестве таковых в материале издания обозначены ограничения в валютных операциях, то есть все то же отключение от SWIFT, и запрет на экспорт-импорт «некоторых групп товаров».

Здесь, к слову, важный момент заключается в том, что наша страна действительно за последние месяцы сократила поставки газа в Европу. И через украинский трубопровод, и через «Ямал — Европу», и через «Турецкий поток».

При этом, что касается Анкары, то параллельно со снижением количества газа в «Турецком потоке», который построен и для импорта голубого топлива в европейские страны, поставки по «Голубому потоку», который сделан непосредственно для нужд Турции, бьют рекорды. Рост по итогам 2021 года составил более 40% по сравнению даже с докризисным 2019 годом.

turkstream.info /

И если читать эти новости, то и правда, создается ощущение, что Россия «перекрывает вентиль» Европе и решила задействовать газ, а точнее его отсутствие, как этакое «климатическое оружие».

Но нюанс в том, что как раз наша страна неукоснительно соблюдает все договоренности и выполняет все условия заключенных ранее и заключаемых сейчас контрактов. Просто Европа не в состоянии позволить себе покупать голубое топливо в том объеме, в котором ей хотелось бы.

Признают это и в ЕС. Официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт, анонсируя переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, которые должны пройти 7 февраля и будут посвящены и «российскому вопросу», заявил:

«Российские контракты по поставкам газа до сегодняшнего дня, по нашему мнению, выполняются полностью. Мы исходим из того, что это будет оставаться и далее так — что Россия будет оставаться надежным контрактным партнером».

В контексте всего этого вполне понятны довольно резкие слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о публикации Bloomberg о грядущих санкциях:

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов».

Но тут важно понимать, что слова о надежности России звучат из Германии, для которой российский газ крайне важен. Как недавно признался вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек:

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы во всяком случае».

А вот с Британией, чья энергетическая компания Ovo Energy и упоминается в материале NYT, все, как говорится, не так однозначно.

Дело в том, что под разговоры о проектах санкций в отношении России по поводу газа аналогичную информацию озвучили в Financial Times, отдельно указав в качестве страны, заинтересованной в антироссийских ограничениях, Соединенное Королевство.

Вообще, официально доля российского газа в британской топливно-энергетической системе не то чтобы значительна — речь идет о 3%.

Однако стоит отметить два факта. Первый заключается в том, что поставки в Британию российского голубого топлива хоть и незначительно, но планомерно растут: с 22 танкеров со сжиженным газом в 2020 году до 29 в 2021-м.

Второй немаловажный нюанс заключается в том, что доля российского газа может быть существенно выше, чем 3%, просто он не маркируется как газ из РФ. Поскольку королевство покупает его не напрямую, а своповым методом — приобретает контрактные обязательства России по газу, например, у Нидерландов.

Грубо говоря, в отчетности «Газпрома» Британия в качестве торгового партнера значится, а вот в Лондоне в аналогичных отчетах прописана не Россия, а Нидерланды, с которыми королевство и заключало своповые сделки.

Газ при этом, конечно, остается именно российским, но зато в Лондоне могут смело заявлять об энергетической независимости от России и рекомендовать остальной Европе принимать против нашей страны все новые санкции, в том числе касающиеся и «Северного потока — 2».

Правда, судя по всему, теплее от этого гражданам королевства не становится, да и цена на газ в Европе, по данным на 28 января, составляла 1080 долларов за тысячу кубометров с перспективной дальнейшего роста.

pixabay.com /

Здесь, конечно, можно вспомнить про США, которые пытаются войти на европейский рынок со своим сжиженным газом. Правда, играя на ценах с абсолютно «незамутненным цинизмом».

Но 20 танкеров, которые 28 января Штаты отправили в ЕС для борьбы с энергетическим кризисом, это, во-первых, мало. Еще раз вспоминаем, что 22 танкера с СПГ — это 3% газа в одной только Британии. А во-вторых, в силу расстояний — куда дороже, чем российское голубое топливо. Иными словами, от этого «спасения Европы» выиграет только и исключительно Вашингтон, а никак не Брюссель, Берлин, Париж или даже Лондон.

И, что характерно, лицензирование «Северного потока — 2», который мог бы решить огромное количество энергетических проблем как всей Европы, так и опосредованно Соединенного Королевства, находится все в том же то ли «замороженном» (уже практически в самом буквальном смысле), то ли подвешенном состоянии. Но виновата почему-то опять Россия, и именно против нас в очередной раз предлагают вводить какие-то санкции.

pixabay.com /

А в итоге можно наблюдать следующую картину: США зарабатывают на европейском кризисе деньги, а Великобритания, уже не будучи членом Евросоюза, рассказывает Европе, как той жить дальше и выстраивать взаимоотношения с нашей страной. При этом тихо и аккуратно пытаясь решить свои топливные проблемы за счет российского же газа. Ну и иногда — за счет котиков, о которых можно погреться.