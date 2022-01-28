Военный эксперт Рожин: У России есть все возможности для жесткого ответа США и НАТО

Соединенные Штаты продолжают всячески затягивать переговоры по безопасности в Европе, поскольку опасаются ответа России. С таким мнением выступил российский военный эксперт Борис Рожин.

В арсенале Российской Федерации есть целая обойма ответов на дальнейшие действия Соединенных Штатов, считает аналитик. По его мнению, сейчас Вашингтон находится в растерянности, так как не знает, чего ждать от Москвы.

«У России есть различные опции, связанные с ответом на отказ США. Естественно, Россия не раскрывает все карты. В свою очередь американцы поэтому и затягивают переговоры пытаясь понять, как Москва им ответ, чтобы понимать все издержки и последствия. Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки ДНР и ЛНР, размещения ракет на Кубе и в Венесуэле, а также ряд рычагов других, которые не обязательно могут быть в военной сфере, но которые будут направлены на создание прямых угроз позициям Америки в мире, ну и самим США. Все возможности у России для этого есть», — сказал эксперт в эфире «Украина.ру».

Федеральное агентство новостей

Борис Рожин уверен, что «политический пинг-понг» России обернулся непредвиденными последствиями для США и НАТО. Именно из-за этого, сказал специалист, американцы выбрали тактику затягивания переговорного процесса. По его мнению, если бы у Белого дома была уверенность в том, что Россия не предпримет никаких ответных действий, то уже давно бы начал действовать.

«В условиях, когда идет своеобразный дипломатический пинг-понг, Россия старается придерживать часть рычагов в размытом состоянии. В свою очередь в США есть какая позиция, что Москва просто блефует, поскольку у нее на руках плохие карты. А если дать ответ «нет», то России будет нечем ответить. Отсюда и поддержка линии, что, мол, надо жестко ответить «нет» и посмотреть, как будет действовать Россию. Но судя по тому, как США затягивают переговоры по поводу требований России, мы видим, что есть определенные сомнения на этот счет в Белом доме, поэтому они и пытаются затягивать переговоры, лавировать и смотреть, как будет вести себя Москва», — резюмировал Борис Рожин.

Один звонок российского президента Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу ранее пришли российские пользователи социальных сетей.