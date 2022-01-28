Эксперт-международник Шамгунов: вокруг России есть основы для межнациональных конфликтов

Санкт-Петербург, 28 января. Национализм еще долго будет проявляться по периметру России, поскольку в соседних странах есть основы для межнациональных разборок, заявил доцент кафедры международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов.

В рамках эфира медиацентра «Патриот» эксперт прокомментировал политические перемены в Казахстане после прошедших беспорядков.

Руслан Шамгунов объяснил, чем обусловлен рост национализма в бывших республиках СССР после распада государства.

«Во-первых, на территории СССР появились самостоятельные национальные государства, то есть то, чего никогда не было в центральной Азии. Они были многонациональными государствами. К примеру, есть и хивинское ханство, кавказский эмират, бухарский — ради бога, пожалуйста, но там же сегодня один хан, завтра его сын, у которого любимая жена казашка, соответственно, его дети от казашки будут немножко с другим уклоном идти, хотя конечно главное — твой род, от этого никуда не денешься. А тут, в советские времена национализм старались пресекать, но с другой стороны, кто его отменял? Вспоминаем 1986 год, когда в Казахстане вместо казаха первым секретарем поставили (советского политика Геннадия. — Прим. ФАН) Колбина», — напомнил Шамгунов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что вокруг России есть основы для межнациональных конфликтов, поэтому национализм будет еще долго проявляться.

«Пока там все не устаканится, а это как правило долгие времена, национализм нас ждет долго, особенно, когда есть основы для межнациональных разборок», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую в республике партию «Нур Отан». Об этом свидетельствуют результаты голосования участников внеочередного XXI съезда партии.