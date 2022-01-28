Политолог Шамгунов предсказал масштабный раздел собственности в Казахстане

Санкт-Петербург, 28 января. Двоевластие в Казахстане подошло к концу. Такое мнение выразил доцент кафедры международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов.

Политолог принял участие в брифинге Медиагруппы «Патриот». Он оценил политические перемены в Казахстане. Журналисты поинтересовались, что будет после смены двоевластия в республике.

«Рано или поздно это будет передел собственности. Это главное и это самое страшное, потому что когда идет передел собственности, то начинается самая страшная драка, потому что люди готовы расстаться с жизнью, но не готовы расстаться на добровольных началах со своей собственностью, а речь идет о больших миллиардах», — ответил Руслан Шамгунов.

Федеральное агентство новостей /

Участники эфира поинтересовались, что именно будут делить в республике. По мнению эксперта, возможны два сценария развития событий.

«Попросят семейство Назарбаевых поделиться тем, что у них есть, а это... несколько десятков миллиардов долларов. Плюс дочери Назарбаева, племянники, зятья, они являются собственниками крупных предприятий, медиахолдингов, на что идет большие деньги, и естественно, здесь попросят подвинуться», — двумя фразами объяснил политолог.

В Казахстане 28 января прошло заседание правящей партии «Нур Отан». Вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева ее возглавил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.