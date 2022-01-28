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Опрос: американцы не верят, что у Белого дома есть стратегия борьбы с Россией

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:18
Весь мир
Опрос: американцы не верят, что у Белого дома есть стратегия борьбы с Россией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 28 января. Почти половина граждан США считают, что у администрации Джо Байдена нет четкой и продуманной политики в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом YouGov.

Опрос, который касался российско-украинских взаимоотношений, был проведен 24—26 января с участием одной тысячи граждан США.

Респондентам предлагалось дать оценку вероятности вторжения Российской Федерации на Украину и возможные варианты действий американской администрации.

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Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Большинство участников опроса — 52% заявили о хорошей осведомленности в вопросе «российско-украинского конфликта». При этом 55% респондентов заявили о своих симпатиях Украине в этом противостоянии.

Несмотря на то, что 55% опрошенных считают, что Соединенные Штаты должны играть активную роль в разрешении мировых конфликтов, почти половина респондентов (46%) сомневаются, что у Белого дома есть взвешенная политика в отношении России. Утвердительно на этот вопрос смогли ответить лишь 19% участников.

Относительно мер, которые США должны предпринять в случае нападения России на Украину, 44% одобрили бы введение экономических санкций, 43% высказались за дипломатические усилия, 32% поддержали бы отправку Украине вооружений, 29% — согласны предоставить Киеву финансовую помощь. При этом каждый пятый участник опроса допускает отправку на Украину американских военных советников, а 11% готовы участвовать в войне против России.

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Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Любопытно, что несмотря на продемонстрированную решительность в отстаивании интересов Киева, лишь 24% опрошенных считают, что через год Украина сохранит статус независимого государства, 25% уверены, что она перейдет под контроль Москвы. 51% граждан, которые приняли участие в опросе, не смогли с уверенностью ответить на этот вопрос.

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