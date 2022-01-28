Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада

Представители возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции опровергли сообщения йеменских повстанцев-хуситов об ударе по тюрьме города Саада.

Ранее члены движения «Ансар Аллах» сообщили, что в результате авиационных бомбардировок северо-западных районов страны пенитенциарному заведению был нанесен существенный ущерб. Около 90 находящихся там человек погибли, а свыше 200 получили ранения.

По словам официального представителя арабской коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики, целью авианалетов был лагерь спецслужб хуситов, нанесение ударов по которому является «законным». Доказательством своей точки зрения чиновник назвал отчет от 27 января 2022 года, подготовленный Совместной группой по оценке инцидентов (JIAT). Данная организация создана лидерами военного блока для осуществления контроля за операцией в Йемене и работает при поддержке Великобритании и США.

Coalition To Restore Legitimacy In #Yemen: A Prison Was Not Targeted In Sa’dah, Will Present All Facts And Detailed Information To The JIAT Regarding The Houthi Militia’s Claim That The Coalition Targeted A Prison#EKHNews_EN pic.twitter.com/aVdlFADNh8 — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) January 28, 2022

Аль-Малики сообщил, что Объединенное командование вооруженных сил коалиции внесло тюрьмы в список запрещенных для нападений объектов. По словам саудовского генерала, сейчас в Сааде есть только четыре таких заведения, используемые повстанцами в том числе как военные базы. И ближайшая из них находилась в 1,8 км от места авиаудара.

«То, что было объявлено и распространено ополчением хуситов в своих СМИ, является вопиющей попыткой ввести в заблуждение общественное мнение относительно истинного характера места нанесения удара. Это делается в попытке заручиться сочувствием организаций ООН и международных неправительственных организаций», — заявил Аль-Малики.

При этом он отметил, что готов предоставить всю соответствующую информацию представителям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Международного комитета Красного Креста (МККК).

В заключение чиновник обвинил хуситов в использовании гражданских лиц в качестве живого щита на своих ключевых военных объектах.

Федеральное агентство новостей /

Противоречивые сведения

Примечательно, что совсем недавно арабская коалиция также заявляла о том, что в результате обстрела Мариба погибли пятеро мирных жителей города и более 30 получили ранения.

Five dead, 30 hurt in missile strike on Yemen's Marib-state media https://t.co/7mzZL0KARU pic.twitter.com/yaU3INKMpT — Reuters World (@ReutersWorld) January 28, 2022

И на фоне этого повстанцы продемонстрировали аналогичный подход: они опровергли данные сведения и отчитались об уничтожении нескольких десятков «саудовских наемников».

Dozens of Saudi Mercenaries Killed in Yemen's Missile Attack in Ma'rib https://t.co/0DYZeA0wpQ — Joe Catron (@jncatron) January 27, 2022

Резонансное же нападение ВВС коалиции, за которым последовали обвинения в ударе по тюрьме, произошло неделей ранее — 21 января. И сведения об этом подтвердили представители организации «Врачи без границ».

Dozens killed in Saudi-led coalition air raid on Yemen prison | Humanitarian Crises News | Al Jazeera https://t.co/T29kW5ZjYH via @AJEnglish — Haroon rasheed Chohan PTI (@Haroonr90548825) January 22, 2022

Обе стороны конфликта нередко искажают информацию о происходящем на поле боя. Члены коалиции традиционно заявляют о нанесении хуситам потерь, не соответствующих в совокупности размерам повстанческой армии. Последние же вообще предпочитают не распространятся о понесенном ущербе.

Обстановка на поле боя

В начале года ситуация на йеменском фронте существенно обострилась: ОАЭ, ранее снизившие свое участие в проводимых там операциях по поддержке правительственных войск, полноценно вернулись в конфликт. Это уже стало причиной потери инициативы хуситами в провинции Мариб и ближайших регионах — они теряют территории, захваченные в рамках своего осеннего наступления.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас армия Йемена при поддержке арабской коалиции уже достигла округа Абедия, расположенного к югу от Мариба. Он находился в руках повстанцев-хуситов с сентября прошлого года. Накануне появились сообщения, что лояльные правительству Мансура Хади войска уже установили контроль над населенным пунктом Джафар и подошли к одной из баз «Ансар Аллах» в соседнем районе Джауб.

#Yemen Govt Liberates Marib's Harib, Forces Advance on Jawiya https://t.co/AVLFIpvBOa — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) January 26, 2022

Тем самым хадисты смогут обезопасить административный центр региона от дальнейших нападений шиитского ополчения, а также смогут продвинуться вглубь провинции Эль-Байда. Также на этой неделе подразделения ВС Йемена установили контроль над населенным пунктом Хариб на стыке провинций Мариб и Шабва.

Несмотря на то, что в некоторых регионах хуситы вынуждены отступать, они не намерены сдаваться без боя и применяют против своих врагов все имеющееся в их распоряжении вооружение.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, участие Абу-Даби в конфликте члены «Ансар Аллах» расценивают как усиление агрессии со стороны другого государства, что уже привело к тому, что Эмираты стали целью ударов ракет и беспилотников повстанцев. Ранее хуситы таким образом атаковали только Саудовскую Аравию.