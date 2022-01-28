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Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада

Весь мир
Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Представители возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции опровергли сообщения йеменских повстанцев-хуситов об ударе по тюрьме города Саада.

Ранее члены движения «Ансар Аллах» сообщили, что в результате авиационных бомбардировок северо-западных районов страны пенитенциарному заведению был нанесен существенный ущерб. Около 90 находящихся там человек погибли, а свыше 200 получили ранения.

По словам официального представителя арабской коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики, целью авианалетов был лагерь спецслужб хуситов, нанесение ударов по которому является «законным». Доказательством своей точки зрения чиновник назвал отчет от 27 января 2022 года, подготовленный Совместной группой по оценке инцидентов (JIAT). Данная организация создана лидерами военного блока для осуществления контроля за операцией в Йемене и работает при поддержке Великобритании и США.

Аль-Малики сообщил, что Объединенное командование вооруженных сил коалиции внесло тюрьмы в список запрещенных для нападений объектов. По словам саудовского генерала, сейчас в Сааде есть только четыре таких заведения, используемые повстанцами в том числе как военные базы. И ближайшая из них находилась в 1,8 км от места авиаудара.

«То, что было объявлено и распространено ополчением хуситов в своих СМИ, является вопиющей попыткой ввести в заблуждение общественное мнение относительно истинного характера места нанесения удара. Это делается в попытке заручиться сочувствием организаций ООН и международных неправительственных организаций», — заявил Аль-Малики.

При этом он отметил, что готов предоставить всю соответствующую информацию представителям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Международного комитета Красного Креста (МККК).

В заключение чиновник обвинил хуситов в использовании гражданских лиц в качестве живого щита на своих ключевых военных объектах.

Йеменские хуситы
Федеральное агентство новостей /

Противоречивые сведения

Примечательно, что совсем недавно арабская коалиция также заявляла о том, что в результате обстрела Мариба погибли пятеро мирных жителей города и более 30 получили ранения.

И на фоне этого повстанцы продемонстрировали аналогичный подход: они опровергли данные сведения и отчитались об уничтожении нескольких десятков «саудовских наемников».

Резонансное же нападение ВВС коалиции, за которым последовали обвинения в ударе по тюрьме, произошло неделей ранее — 21 января. И сведения об этом подтвердили представители организации «Врачи без границ».

Обе стороны конфликта нередко искажают информацию о происходящем на поле боя. Члены коалиции традиционно заявляют о нанесении хуситам потерь, не соответствующих в совокупности размерам повстанческой армии. Последние же вообще предпочитают не распространятся о понесенном ущербе.

Обстановка на поле боя

В начале года ситуация на йеменском фронте существенно обострилась: ОАЭ, ранее снизившие свое участие в проводимых там операциях по поддержке правительственных войск, полноценно вернулись в конфликт. Это уже стало причиной потери инициативы хуситами в провинции Мариб и ближайших регионах — они теряют территории, захваченные в рамках своего осеннего наступления.

Карта Йемена
Федеральное агентство новостей /

Сейчас армия Йемена при поддержке арабской коалиции уже достигла округа Абедия, расположенного к югу от Мариба. Он находился в руках повстанцев-хуситов с сентября прошлого года. Накануне появились сообщения, что лояльные правительству Мансура Хади войска уже установили контроль над населенным пунктом Джафар и подошли к одной из баз «Ансар Аллах» в соседнем районе Джауб.

Тем самым хадисты смогут обезопасить административный центр региона от дальнейших нападений шиитского ополчения, а также смогут продвинуться вглубь провинции Эль-Байда. Также на этой неделе подразделения ВС Йемена установили контроль над населенным пунктом Хариб на стыке провинций Мариб и Шабва.

Несмотря на то, что в некоторых регионах хуситы вынуждены отступать, они не намерены сдаваться без боя и применяют против своих врагов все имеющееся в их распоряжении вооружение.

Ракетное вооружение хуситов
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, участие Абу-Даби в конфликте члены «Ансар Аллах» расценивают как усиление агрессии со стороны другого государства, что уже привело к тому, что Эмираты стали целью ударов ракет и беспилотников повстанцев. Ранее хуситы таким образом атаковали только Саудовскую Аравию.

БПЛА йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей /

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саудовская аравия йемен хуситы саада
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