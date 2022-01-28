Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 18:13
18:12
Общество
Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абудлова обросла новыми версиями
18:11
Политика
Путин распорядился доработать концепцию внешней политики России
18:10
Общество
Президент на хайпе: Илон Маск может стать новым хозяином Белого дома
18:07
Экономика
Под давлением ФРС: почему золото продолжает падает в цене несмотря на высокую инфляцию
18:07
Общество
Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
18:06
Весь мир
Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада
18:03
Происшествия
Двух сотрудников полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Подмосковье
18:02
Происшествия
В Прикамье суд отправил на принудительное лечение напавшего на учителя с ножом школьника
18:02
Экономика
Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС
18:00
Политика
Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»
Все новости

Новый возлюбленный Волочковой закрыл страницу в Instagram после обвинений в краже

Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Волочковой закрыл страницу в Instagram после обвинений в краже
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 января. Новый избранник балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram. Возлюбленный артистки закрыл страницу после скандала с обвинениями в краже.

Внимание к избраннику знаменитости, владеющему банным комплексом, привлек один из выпусков передачи «Пусть говорят». На шоу рассказали, что Кузнецов якобы имеет уголовное прошлое. Утверждалось, что 20 лет назад возлюбленного Волочковой будто бы осудили за кражу в Тамбовской области.

После этого избранник балерины предпочел закрыть страницу в Instagram. Сама артистка несколько дней не публиковала снимки с Кузнецовым в соцсети. Позднее знаменитость все же выложила совместное фото с возлюбленным и пояснила, что не могла увидеться с бизнесменом из-за напряженного графика. Владелец банного комплекса сделал Волочковой сюрприз, приехав к ней с цветами.

Новый возлюбленный Волочковой закрыл страницу в Instagram после обвинений в краже
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Ранее ФАН выяснил, что избраннику балерины приписали кражу, перепутав его с тезкой. У мужчин совпали не только имена, но и дата рождения. Однако совершивший преступление Сергей Кузнецов имеет российское гражданство, а возлюбленный Волочковой в начале 2000-х был гражданином Украины.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Новый возлюбленный Волочковой закрыл страницу в Instagram после обвинений в краже
волочкова балерина знаменитости
Комментировать