Новый возлюбленный Волочковой закрыл страницу в Instagram после обвинений в краже

Москва, 28 января. Новый избранник балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram. Возлюбленный артистки закрыл страницу после скандала с обвинениями в краже.

Внимание к избраннику знаменитости, владеющему банным комплексом, привлек один из выпусков передачи «Пусть говорят». На шоу рассказали, что Кузнецов якобы имеет уголовное прошлое. Утверждалось, что 20 лет назад возлюбленного Волочковой будто бы осудили за кражу в Тамбовской области.

После этого избранник балерины предпочел закрыть страницу в Instagram. Сама артистка несколько дней не публиковала снимки с Кузнецовым в соцсети. Позднее знаменитость все же выложила совместное фото с возлюбленным и пояснила, что не могла увидеться с бизнесменом из-за напряженного графика. Владелец банного комплекса сделал Волочковой сюрприз, приехав к ней с цветами.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Ранее ФАН выяснил, что избраннику балерины приписали кражу, перепутав его с тезкой. У мужчин совпали не только имена, но и дата рождения. Однако совершивший преступление Сергей Кузнецов имеет российское гражданство, а возлюбленный Волочковой в начале 2000-х был гражданином Украины.