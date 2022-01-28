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Расчеты С-400 отразили налет условного противника на учениях в Ленинградской области

Армия
Расчеты С-400 отразили налет условного противника на учениях в Ленинградской области
Пресс-служба Балтийского флота

Санкт-Петербург, 28 января. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Западного военного округа (ЗВО) отработали отражение воздушного налета условного противника в ходе плановой проверки боевой готовности.

Учения ЗРК С-400 прошли в Ленинградской области, роль «вражеских» самолетов» выполняли истребители Су-30СМ, сообщила пресс-служба ЗВО.

«Воздушное пространство в зоне ответственности ЗВО находится под надежной защитой. Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», — приводятся в релизе слова командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

После своевременного обнаружения и идентификации самолетов условного противника по ним были выполнены электронные пуски зенитных ракет. Все цели были точно поражены, информирует пресс-служба ЗВО.

Ранее сообщалось, что подразделения общевойсковой армии Западного военного округа провели учения по скрытной передислокации и маскировке на полигонах Лужский и Кирилловский.

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