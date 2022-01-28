Политолог Бортник назвал единственное условие выполнения Украиной минских соглашений

Киев, 28 января. Киев на протяжении долгого времени отказывается выполнять подписанные ранее минские соглашения. Однако политолог Руслан Бортник уверен, что вариант убедить руководство Украины выполнить договоренности все же есть.

Эксперт считает, что президент Владимир Зеленский согласится пойти на реализацию минских соглашений только в том случае, если получит возможность остаться на своем посту на второй срок.

«Главное условие — гарантии второго срока для Зеленского. Если США, Россия и Европа скажут, что они согласовали это вместе, что они гаранты этого процесса, пообещают Зеленскому, что в случае реализации договоренностей, улицу они поддержат, слишком буйных — "придушат". Если они гарантируют ему поддержку на следующих выборах, Нобелевскую премию мира после реализации Минских соглашений, тогда это может стать вполне приемлемым вариантом для Зеленского», — заявил Бортник в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

В то же время, как отмечает политолог, у данного варианта тоже есть свои риски, потому что политические элиты в США и Европе довольно часто сменяются, а потому действительно долгосрочных гарантий выполнения всего обещанного Зеленскому дать никто не сможет.

«Единственное, выборы в США проходят очень часто, так что это будут очень ограниченные гарантии. Более того, они не могут даваться формально. Но это самый простой способ. По такому сценарию был разрешен, например, политический кризис в Карабахе», — объяснил аналитик.

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Эксперт считает, что в противном случае Киев все равно будут пытаться принудить к выполнению минских соглашений, однако более жесткими способами. По его словам, есть еще как минимум два варианта реализации этой идеи. Например, поставить во главе Украины новое руководство, которое будет заинтересовано в выполнении обещаний по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Второй сценарий — через формирование новой власти, которая уже будет идти с этими обязательствами по мирному урегулированию», — отмечает Бортник.

Также политолог подчеркивает, что на Украину в любом случае будут оказывать давление в вопросе выполнения минских соглашений, так как война на Юго-Востоке страны является серьезным препятствием для решения более важных международных вопросов США, ЕС и России.

«Не выполнять минские соглашения Зеленскому будет мешать давление и со стороны Запада, и со стороны России. Третий сценарий — это сценарий эксплуатации страха, когда Запад будет давить дальше экономически, максимально нагнетая ситуацию. Они будут делать все, чтобы разрушалась экономика, подрывать электоральную поддержку власти», — уверен политолог Руслан Бортник.

Американский политолог Дмитрий Саймс ранее раскрыл главную причину отказа Соединенных Штатов от антироссийского маневра на Украине.