Британцы превратили списанный самолет Boeing 747 в зал для свадеб и вечеринок

Сотрудники аэропорта Котсуолд приобрели списанный Boeing 747 всего за фунт стерлингов. Доставшееся почти даром воздушное судно переоборудовали под клуб для вечеринок и корпоративов.

Старый самолет купила гендиректор аэропорта Сюзанна Харви, заключив выгодную сделку с компанией British Airways.

«Мы отлично сэкономили и решили превратить самолет в самое потрясающее место для проведения корпоративов», — рассказала она.

Необычный клуб назвали «Негус». Из салона самолета убрали все сиденья, освободили место под танцпол, установили барную стойку и установили звуковую систему и подсветку. Все уже готово к приему первых посетителей. Одними из первых клиентов станут молодожены, мечтающие отпраздновать бракосочетание в самолете. Владельцы клуба уже позаботились о получении необходимых лицензий. Однако Сюзанна Харви планирует расширять целевую аудиторию нового клуба.

«Мы надеемся, что к нам также будут приходить местные студенты. Кроме того, мы уже получили запросы от авиационных и инженерных компаний, которые хотели бы провести здесь корпоративы», — поделилась директор аэропорта.

Заведение вызвало большой интерес у местных жителей. Всем хочется оценить новое пространство, прийти с экскурсией или на дискотеку.

«В Boeing 747 отличная шумоизоляция, просто представьте, какой здесь будет отличный звук! Акустика в салоне просто невероятная», — отметила Сюзанна Харви.

Перед тем, как получить новую жизнь, Boeing 747 бороздил облака 25 лет. В общей сложности судно совершило 13 398 рейсов.