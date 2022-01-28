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Читатели The Times уличили Порошенко в незнании истории в ходе его призывов дать отпор РФ

Политика
Читатели The Times уличили Порошенко в незнании истории в ходе его призывов дать отпор РФ
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 28 января. Бывший лидер Украины Петр Порошенко призвал украинцев дать отпор России. Неоднозначное заявление раскритиковали читатели британской газеты The Times.

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Россия относится к украинскому государству «проимперски». Поэтому порекомендовал его жителям решительно ответить РФ «в духе Черчилля».

«Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США… Кажется, Украина уже движется в этом направлении», — пишет один из читателей The Times.

Также пользователи Сети уточнили, что во времена Второй мировой войны бывший премьер-министр Великобритании тесно сотрудничал с СССР. Они призвали обзавестись таким союзником, как Россия.

«Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза», — оставил комментарий британский пользователь.

Один из читателей предположил, что с помощью таких скандальных заявлений Порошенко пытается «выпутаться» из уголовного дела о государственной измене.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российских военных на украинской территории нет. Они находятся только в границах РФ и не представляют угрозы для других стран.

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украина порошенко the times
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