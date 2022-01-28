Читатели The Times уличили Порошенко в незнании истории в ходе его призывов дать отпор РФ

Киев, 28 января. Бывший лидер Украины Петр Порошенко призвал украинцев дать отпор России. Неоднозначное заявление раскритиковали читатели британской газеты The Times.

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Россия относится к украинскому государству «проимперски». Поэтому порекомендовал его жителям решительно ответить РФ «в духе Черчилля».

«Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США… Кажется, Украина уже движется в этом направлении», — пишет один из читателей The Times.

Также пользователи Сети уточнили, что во времена Второй мировой войны бывший премьер-министр Великобритании тесно сотрудничал с СССР. Они призвали обзавестись таким союзником, как Россия.

«Маленькое уточнение. Черчилль защищал страну и западную цивилизацию, пользуясь огромной помощью со стороны Советского Союза», — оставил комментарий британский пользователь.

Один из читателей предположил, что с помощью таких скандальных заявлений Порошенко пытается «выпутаться» из уголовного дела о государственной измене.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российских военных на украинской территории нет. Они находятся только в границах РФ и не представляют угрозы для других стран.