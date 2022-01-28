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Американский рэпер Desiigner выпустит трек со Скриптонитом

  /   Обновлено: 28 января 2022 16:56
Общество
Американский рэпер Desiigner выпустит трек со Скриптонитом
Prt Scr youtube.com  /  MAXIM Russia

Москва, 28 января. Рэпер Сидни Ройел Селби, более известный под псевдонимом Desiigner, рассказал о сотрудничестве с казахстанским музыкантом Адилем Жалеловым (Скриптонит).

Desiigner в новом выпуске Youtube-шоу «Американцы слушают русскую музыку» объявил о совместном треке со Скриптонитом. Мысль о коллаборации посетила его после шоу Глеба Маврина.

«У меня есть хорошие и плохие новости. Хейтеры точно нас будут ненавидеть после этого. А хорошая — мы со Скриптонитом начинаем работать. Нереальная работа», — заявил Селби.

Скриптонит разделил свое творчество на два проекта: Скриптонит и Gruppa Skryptonite. Музыкант записал множество успешных фитов, в том числе с Ильей Лагутенко и группой «Мумий Тролль», T-Fest, Andy Panda, Алексеем Долматовым (Guf).

Ранее казахстанский рэпер вошел в тройку самых популярных музыкантов 2021 года по версии сервиса Spotify. Скриптонит уступил только Моргенштерну.

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рэпер скриптонит desiigner
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