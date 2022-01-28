Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 18:13
18:12
Шоу-бизнес
Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абудлова обросла новыми версиями
18:11
Политика
Путин распорядился доработать концепцию внешней политики России
18:10
Общество
Президент на хайпе: Илон Маск может стать новым хозяином Белого дома
18:07
Экономика
Под давлением ФРС: почему золото продолжает падает в цене несмотря на высокую инфляцию
18:07
Общество
Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
18:06
Весь мир
Арабская коалиция отрицает обвинения в нападении на тюрьму в йеменском городе Саада
18:03
Происшествия
Двух сотрудников полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Подмосковье
18:02
Происшествия
В Прикамье суд отправил на принудительное лечение напавшего на учителя с ножом школьника
18:02
Экономика
Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС
18:00
Политика
Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»
Все новости

Жителя Бугульмы суд приговорил к исправительным работам за кражу сыра
Общество
Жителя Бугульмы суд приговорил к исправительным работам за кражу сыра
pixabay.com  / 

Казань, 28 января. Бугульминец поплатился за воровство сыра с полок продовольственного магазина.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, суд признал 34-летнего жителя Бугульмы виновным в том, что он совершил две кражи сыра в супермаркете. После задержания он признался в преступлении и возместил ущерб на сумму в 2896 рублей, сообщает KazanFirst.

Изучив обстоятельство уголовного дела, суд приговорил похитителя сыра к одному году и двум месяцам исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее ФАН сообщал о приговоре суда Мордовии в отношении 27-летнего жителя Чамзинского района, который похитил металлический тракторный ковш весом 200 кг и бочку весом 150 кг. Преступник отделался всего лишь одним годом условно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жителя Бугульмы суд приговорил к исправительным работам за кражу сыра
суд кража приговор
Комментировать