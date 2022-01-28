Жителя Бугульмы суд приговорил к исправительным работам за кражу сыра

Казань, 28 января. Бугульминец поплатился за воровство сыра с полок продовольственного магазина.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, суд признал 34-летнего жителя Бугульмы виновным в том, что он совершил две кражи сыра в супермаркете. После задержания он признался в преступлении и возместил ущерб на сумму в 2896 рублей, сообщает KazanFirst.

Изучив обстоятельство уголовного дела, суд приговорил похитителя сыра к одному году и двум месяцам исправительных работ. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее ФАН сообщал о приговоре суда Мордовии в отношении 27-летнего жителя Чамзинского района, который похитил металлический тракторный ковш весом 200 кг и бочку весом 150 кг. Преступник отделался всего лишь одним годом условно.