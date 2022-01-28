Жена президента США Джо Байдена показала фото поселившейся в Белом доме кошки

Вашингтон, 28 января. Кошка из штата Пенсильвания по кличке Уиллоу поселилась в Белом доме впервые с 2009 года, сообщила супруга американского лидера Джо Байдена Джилл.

Новый питомец президентской семьи был взят с фермы в Западной Пенсильвании, где чета Байденов побывала в 2020 году в рамках предвыборной кампании. Кличку Уиллоу выбрали для кошки неслучайно. Жена президента Соединенных Штатов назвала питомца в честь своего родного города — Уиллоу-Гров.

«Встречайте Уиллоу!» — написала в Twitter Джилл Байден, разместив несколько снимков кошки.

Prt Scr twitter.com / Jill Biden

Уиллоу станет первым за длительное время питомцем, поселившемся в Белом доме. До этого в официальной резиденции президента США жила черная кошка по кличке Индия. Она умерла в 2009 году. У семьи нынешнего американского лидера есть также немецкие овчарки.

«Фермерская кошка из Пенсильвании, Уиллоу, произвела довольно сильное впечатление на Байдена в 2020 году, когда она вскочила на сцену и прервала его речь, временно остановив кампанию», — рассказал пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

delawarehumane.org / Delaware Humane Association

Байден завел овчарку по кличке Чемп после победы Барака Обамы на выборах президента в 2008 году. Сейчас собаке уже 12 лет. Журналист Грег Келли заявил, что пес американского президента нуждается в любви и заботе.