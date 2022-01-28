Президент на хайпе: Илон Маск может стать новым хозяином Белого дома

Имидж бунтаря и человека, побеждающего систему, могут покорить сердца многих американцев и помочь предпринимателю Илону Маску стать новым президентом США. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН политолог, политтехнолог, бизнес-консультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. Ранее стало известно о том, что интернет-пользователи призвали основателя компании Tesla побороться за пост главы Белого дома.

«У американцев были президентами и актеры, и люди, только вступающие в политику, но с большой известностью и оригинальной подачей. Если Илон захочет, я думаю, справится. У него есть имидж бунтаря», — сообщила эксперт по PR.

Алена Август также указала на обстоятельства, которые могут сыграть в пользу предпринимателя.

«Наметился общий тренд на усталость от политической обстановки и неверие в какое-то прорывное будущее. К Илону тоже есть вопросы, что у него ездит, что не ездит, но для многих американцев он представляет собой образ человека побеждающего систему. У него много того, что делает его человеком: небезупречным, но живым», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она сравнила основателя компании Tesla с предыдущим президентом США.

«Что приходит на ум при упоминании имени Дональда Трампа – небоскребы, конкурсы красоты. Это все не про простого человека. Америка же полна простых людей. Когда Трамп поехал агитировать народ в свою пользу, эта публика чувствовала себя ненужной. Сейчас население разочаровано в политической обстановке. В политике не хватает оригинальности, какого-то нового слова. Люди сейчас падки на что-то новенькое. Мы живем во время хайпа. Правильно построенная кампания вокруг хайповой персоны Маска может сработать», — подытожила политтехнолог.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал о том, что чипы компании Илона Маска могут продлить жизнь парализованным людям. По словам собеседника, идея подобных технологий не новы, но стали реальными лишь в наше время.