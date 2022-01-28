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В Волгограде школы массово закрываются на карантин

  /   Обновлено: 28 января 2022 18:30
Общество
В Волгограде школы массово закрываются на карантин
pxfuel.com  / 

Волгоград, 28 января. В Волгограде и области из-за коронавируса полностью ушли на карантин 15 школ. Еще в 76 школах введены ограничительные мероприятия из-за ОРВИ. Об этом изданию «Волгоградская правда» рассказали в пресс-службе регионального комитета образования, науки и молодежной политики.

«На карантин из-за коронавируса ушли отдельные классы в 167 школах и 115 школ — из-за ОРВИ. Еще в 147 детсадах карантин частично введен в некоторых группах», — добавили в ведомстве.

Чтобы не допустить увеличения заболеваемости COVID-19 среди студентов средних специальных учебных заведений, на удаленное обучение частично перевели 20 колледжей. Полностью перешли на онлайн-обучение студенты Дубовского зооветеринарного колледжа.

Ранее ФАН сообщал, что волгоградских школьников переводят на дистанционное обучение из-за быстрого распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

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