В Волгограде школы массово закрываются на карантин

Волгоград, 28 января. В Волгограде и области из-за коронавируса полностью ушли на карантин 15 школ. Еще в 76 школах введены ограничительные мероприятия из-за ОРВИ. Об этом изданию «Волгоградская правда» рассказали в пресс-службе регионального комитета образования, науки и молодежной политики.

«На карантин из-за коронавируса ушли отдельные классы в 167 школах и 115 школ — из-за ОРВИ. Еще в 147 детсадах карантин частично введен в некоторых группах», — добавили в ведомстве.

Чтобы не допустить увеличения заболеваемости COVID-19 среди студентов средних специальных учебных заведений, на удаленное обучение частично перевели 20 колледжей. Полностью перешли на онлайн-обучение студенты Дубовского зооветеринарного колледжа.

Ранее ФАН сообщал, что волгоградских школьников переводят на дистанционное обучение из-за быстрого распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.