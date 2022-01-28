Провалившуюся под лед молодую лосиху вызволили спасатели в Московской области

Молодая лосиха провалилась под лед водоема в Талдомском районе. На помощь животному пришли сотрудники «Мособлпожспас». Они вытащили сохатую из полыньи и привели в чувство.

Инцидент произошел на Канале имени Москвы в районе поселка Запрудня. Молодая лосиха угодила в полынью и продолжительное время провела в ледяной воде. Животное выбилось из сил и едва не утонуло. На помощь прибыли сотрудники Дубнинского отделения «Мособлпожспас», они обвязали зверя веревкой и вытащили на берег. Затем спасатели растерли замерзшую лосиху и помогли ей отогреться. Благодаря своевременной помощи подмосковных спасателей, животное получило второй шанс и вернулось в лес.