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Провалившуюся под лед молодую лосиху вызволили спасатели в Московской области

Видео

Молодая лосиха провалилась под лед водоема в Талдомском районе. На помощь животному пришли сотрудники «Мособлпожспас». Они вытащили сохатую из полыньи и привели в чувство. 

Инцидент произошел на Канале имени Москвы в районе поселка Запрудня. Молодая лосиха угодила в полынью и продолжительное время провела в ледяной воде. Животное выбилось из сил и едва не утонуло. На помощь прибыли сотрудники Дубнинского отделения «Мособлпожспас», они обвязали зверя веревкой и вытащили на берег. Затем спасатели растерли замерзшую лосиху и помогли ей отогреться. Благодаря своевременной помощи подмосковных спасателей, животное получило второй шанс и вернулось в лес.

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подмосковье животные лоси природа спасение животных
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