ФАН узнал подробности об экстренной операции Стаса Михайлова

Москва, 28 января. Заслуженный артист России Стас Михайлов 19 января перенес экстренную операцию на аппендиксе, через три дня его выписали из больницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Исполнитель хитов «Без тебя», «Нежданная любовь» был прооперирован из-за аппендицита. Сейчас жизни Михайлова ничто не угрожает, он находится дома с семьей.

Поклонники ранее обратили внимание, что певец давно не появлялся в соцсетях. Чтобы успокоить пользователей, Инна Михайлова опубликовала в Instagram видеообращение мужа.

«Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — заявил артист.

Михайлов признателен врачам, которые сработали быстро и профессионально. Певец поблагодарил бога, что в момент обострения аппендицита был дома, а не в заграничной поездке или на гастролях.

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