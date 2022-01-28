Политолог Межевич: «Сейчас решается вопрос, как мы будем жить дальше, и будем ли жить вообще»

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич прокомментировал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» протокольный ответ США на требования РФ по гарантиям безопасности. Нежелание Штатов принять озабоченность России, по его мнению, может привести к серьезным проблемам в сфере международной безопасности.

Политолог в целом позитивно оценивает реакцию США на предложения РФ, поскольку считает это (даже при отсутствии гарантий по ключевым вопросам) началом длительного пути выработки новых принципов международных отношений.

«Американский ответ — а это уже хорошо, что он американский, и не такой мутно-коллективный — пришел, его принес посол в Министерство иностранных дел [РФ]. Со времен Дональда Трампа американская дипломатия приобрела форму Twitter-дипломатии. Или в крайнем случае это пресс-конференция в Белом доме или в Госдепе, где чуть ли не матом посылают разные страны по вполне известному адресу. Сейчас был дан протокольный ответ», — акцентирует внимание Николай Межевич.

В то же время отсутствие адекватной реакции США на озабоченность России, которая требует фактических шагов по комплексу проблем, по его мнению, свидетельствует, что наши заокеанские партнеры решили продолжить игру по высоким ставкам, рискуя жизнью человечества.

«Основная проблема, конечно, не Украина, основная проблема — это принципы мироустройства. Американская сторона пытается обсудить вопрос, как нужно есть рыбу — ножом и вилкой или специальными щипчиками, а мы говорим: «Нам все равно, как есть рыбу, главное, чтобы она была». Комментарий пресс-секретаря Дмитрия Пескова был демонстративно сухой и короткий, из чего мы делаем вывод: информация — на столе у президента, а мы ждем. То есть идет не политический, а исторический процесс, решается принципиально важный вопрос для всего мира, как мы будем жить дальше, и будем ли жить вообще», — заявил Николай Межевич.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Нам говорят: «Ну, вы же согласились на это в 1991, 1992, 1993, в 2001 годах». Да, мы в известной степени на это согласились, потому что не могли этому эффективно помешать. Но равным образом, я бы хотел напомнить, и США, как и Великобритания или Китай, многократно соглашались с невыгодными им условиями. Китай в свое время вообще фактически утратил независимость. Но вы попробуйте сказать об этом китайскому руководству! Россия вернулась как фактор глобальной политики, мир стал более мозаичным, а США и их союзники стали более слабыми», — объясняет политолог.

Позицию США и их европейских партнеров по НАТО, настаивающих на сохранении отношений с РФ, сложившихся после распада СССР, эксперт считает недальновидной, поскольку она не учитывает объективных законов развития человеческой истории.

Фактор силы, по его словам, в историческом процессе еще никому не удалось игнорировать: если кто-то так и поступал, то ушел в историю. И если во времена Карибского кризиса, напомнил эксперт, советское руководство во многом блефовало, принуждая США к миру и разрядке, то сейчас у России есть реальная сила, которая заставит оппонентов быть миролюбивыми.

«Никита Хрущев, видимо, уставший под жестким сталинским руководством, во внешней политике был большим авантюристом. Карибский кризис развертывался при ситуации абсолютного отставания СССР в ядерном оружии и средствах его доставки, то есть это была ситуация, при которой в реальном конфликте наши шансы были близки к нулю. И только низкий порог восприятия опасности у США нам в той ситуации помог — игра удалась. Тут ситуация другая: я бы не очень хотел посмотреть, как США будут препятствовать прорыву ракетных подводных лодок и что они будут делать с гиперзвуковым оружием, которое, в принципе, достигает США и отсюда, из самых что ни на есть сибирских лесов», — отметил Николай Межевич.

При таких высоких ставках, по его словам, обычное вооружение какого-то серьезного значения не имеет. Вся эта возня с милитаризацией стран Восточной Европы и Прибалтики является не более чем снадобьем, не позволяющим жителям этих стран выйти из глубокого сна, полного иллюзий.