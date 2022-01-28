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Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН

Весь мир
Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 28 января. Мандат специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в ЦАР и главы многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) Манкера Ндиай истекает в конце февраля. Об этом сообщает NouvellesPlus.

«Сенегальский дипломат, занимающий пост руководителя миротворцев в Центральноафриканской Республике с 2019 года, не должен четвертый раз подряд сохранять должность за собой. Большинство жителей страны не поддерживало политику Манкера Ндиай, и народное недовольство достигло апогея 9 апреля 2021 года, когда в эфире RFI он высказал позицию по кризису в стране. Он призвал власти к диалогу с боевиками, что спровоцировало возмущение населения и массовые демонстрации перед штаб-квартирой МИНУСКА в Банги», — напомнили журналисты.

Кроме того, общественные организации ЦАР постоянно критикуют спецпредставителя генсека ООН за поддержку пролонгации оружейного эмбарго, введенного Советом Безопасности международной организации. Представители гражданских движений уверены, что глава «голубых касок» должен быть на стороне населения государства.

Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«А жители на протяжении последнего года требуют отмены санкций, запрещающих ввоз высокотехнологичных систем обороны. Это, по мнению населения, мешает национальной армии выполнять задачи по защите гражданских.

В то же время мы видим, как боевики различных группировок получают современное оружие из-за рубежа, в том числе получают его от миротворцев ООН», — заключили журналисты.

Ранее армия ЦАР остановила два грузовых автомобиля МИНУСКА в районе города Карно. «Голубые каски» подозреваются в перевозке боеприпасов для радикалов.

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