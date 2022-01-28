Путин и Макрон обсудили по телефону тему гарантий безопасности

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопрос гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание собеседника на тот факт, что США и НАТО не учли в своем ответе ключевые моменты, которыми озабочена Москва. Также в ходе разговора Путин заявил, что Запад проигнорировал вопрос о принципе неделимости безопасности.

«Путин заявил Макрону, что в ответе США и НАТО проигнорирован ключевой вопрос о том, как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что Путин выскажет свою позицию по ответу США и НАТО во время беседы с Макроном. Глава государства найдет время для этого, отметил пресс-секретарь президента РФ.