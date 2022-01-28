Политолог Мухин сравнил переговоры США и Египта со сказкой «Колобок»

Москва, 28 января. Попытки Вашингтона втянуть как можно больше государств в конфликт вокруг Украины напоминают сюжет народной сказки «Колобок». Так считает политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Поводом для такого ироничного сравнения стали переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Египта Самехом Шукри в пятницу, 28 января. Дипломаты поделились друг с другом мнением о важности сотрудничества Вашингтона и Каира и напряженной ситуации вокруг Украины.

По мнению Мухина, Египет не имеет отношения к вопросам, которые каким-то образом связаны с украинским государством. Так Вашингтон пытается привлечь к «конфликту» разные страны. Поэтому Каиру стоит подходить к обсуждению подобных тем внимательно и осторожно.

«США сейчас пошли скрести по сусекам, как в русской народной сказке. Им необходимо создать видимость международной поддержки. Стоит отметить, что у Соединенных Штатов и без Египта уже достаточно сателлитов, которые подгавкивают в поддержку их политики. Я уверен, что те страны, которые хоть раз имели дело с США, прекрасно об этом осведомлены. «Американцам верить нельзя”, — эту сакраментальную фразу произнесли в руководстве Ирана уже давно»,— говорит эксперт в интервью «ПолитРоссии».

Политолог считает, что хитрые маневры Соединенных Штатов по переманиванию государств никак не угрожают Москве.

Ранее Блинкен заявлял, что Штаты намерены укреплять военную мощь Украины и в то же время продолжать диалог с российской стороной.