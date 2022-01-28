Полиция ЦАР: Французские спецслужбы координируют действия боевиков CPC

Банги, 28 января. Спецслужбы Франции координируют действия боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах ЦАР сообщили сотрудники Bé-Afrika Sango.

«О Париже всегда очень негативно отзывались в его бывших колониях, как в прошлом, так и в настоящем. Чаще всего мнения сходились на том, что представители Елисейского дворца являются убийцами многих глав государств в Африке. При этом экс-метрополия практически ничего не делает для улучшения имиджа. И инцидент у посольства Франции, во время которого полиция задержала боевика CPC — очередное подтверждение недоброжелательности исторического «партнера» республики», — пишут сотрудники издания.

По данным жандармов и контрразведки ЦАР, проживающий в районе Якита третьего округа Банги (PK3) 30-летний Махамат Абдулай является связным между радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и специальными службами бывшей метрополии. Мужчина приходил к зданию внешнеполитического ведомства Пятой республики и получал пакет с указаниями, после чего передавал главарям группировки.

«Центральноафриканцы давно пытаются выбраться из кризиса безопасности, организованного не без участия Парижа. Но колониалисты всячески стараются этому помешать. Иначе что сподвигло Елисейский дворец на взаимодействие с откровенными преступниками? Какой у него мотив? Этими вопросами задаются как рядовые жители, так и власти республики. Причем это происходит не только на территории ЦАР, но и в Мали, Гвинее. Вместо того, чтобы в трудное время оказывать помощь и поддержку государствам региона, Франция делает все возможное для того, чтобы затормозить их развитие», — заключили в Bé-Afrika Sango.

Ранее ведущие Radio Lengo Songo сообщали, что Париж манипулирует Европейским союзом, чтобы дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике и вернуть контроль над ней.