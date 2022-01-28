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Сочи и Краснодар могут обогнать Москву по росту цен на жилье

Экономика
Сочи и Краснодар могут обогнать Москву по росту цен на жилье
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 28 января. Недвижимость на юге России стремительно дорожает. По подсчетам аналитиков ЦИАН, темпы роста цен на квартиры в Сочи и Краснодаре могут обогнать столичные, сообщает РБК.

Курортный город Сочи — один из самых дорогих в России. За прошедший год квартиры в новостройках там подорожали на 100%, до 378,3 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики не исключают, что в этом году стоимость жилья может снизиться.

Цены на жилье растут и в Краснодаре. Подорожание связано с возросшим спросом на квартиры из-за внутренней миграции россиян из других регионов. Потенциальных покупателей привлекает мягкий климат города.

Квартиры в Калининграде более дешевые. В среднем квадратный метр обойдется в 100 тысяч рублей. Но из-за повышенного спроса рост цен неизбежен. Посоревноваться с Москвой по подорожанию недвижимости может и другая столица — Санкт-Петербург. Цены на жилье в городе на Неве практически догнали московские.

Эксперты «Циан.Аналитика» прогнозируют рост стоимости жилья в России на 10-15% из-за высокой инфляции, нехватки рабочих и повышения стоимости земли.

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москва сочи краснодар недвижимость циан
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