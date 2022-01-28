Мошенники выманили у Игоря Бутмана 3 млн рублей

Санкт-Петербург, 28 января. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман лишился 3,2 млн рублей из-за мошенничества со стороны компании по производству мебели.

В прошлом году музыкант нашел подрядчика по изготовлению мебели — компанию ABUGERA. Двое сотрудников приехали на замеры, после чего выставили счет на 4 млн рублей. Бутман подписал договор об оказании услуг и оплатил 70% стоимости.

Нерадивые мебельщики полтора месяца обещали саксофонисту привезти гарнитур со дня на день. Позднее представители компании перестали выходить на связь с Бутманом. Оказалось, что это не единственный случай мошенничества.

На сайте ABUGERA нашлось множество жалоб от обманутых клиентов. В итоге артист написал заявление в полицию и ждет, когда ему вернут деньги, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на мошенничество. Балерина вложила 2 млн рублей в инвестиционную компанию QBF в 2020 году.