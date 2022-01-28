Обнулить дивиденды: как России следует ответить на введение «газового» пакета санкций

«Газовый» пакет санкций, разрабатываемый Евросоюзом и Великобританией против России, может вернуться Западу бумерангом. У России в запасе есть несколько рычагов давления. Один из вариантов — обнуление дивидендов некоторым держателям акций «Газпрома», в частности госкомпаниям из США и ряда других «дружественных» стран. Об этом в беседе с ФАН рассказал экономический аналитик Матвей Зорин.

Он считает, что ничего нового и прогрессивного в геоэкономических отношениях России и Запада не случилось. Напротив — мир стал свидетелем самой масштабной информационной кампании против России, которая вовлекла ведущие СМИ США, Великобритании и ЕС, а также влиятельный политический истеблишмент в информационное и политическое давление против нашей страны.

«Ситуация и далее продолжает серьезно давить на рынки. Не все в порядке в тех же ЕС и Великобритании в энергетическом секторе. На фоне непреодоленного энергетического кризиса у наших западных соседей очередная санкционная инициатива, озвученная Лондоном, выглядит не вполне адекватной», — подчеркнул Зорин.

По его мнению, Россия занимает правильную позицию: высшие власти нашей страны не реагируют на провокации и не оставляют ежедневных комментариев об очередных угрозах. Экспортный бизнес страны работает на полную мощность, зависимость ЕС от энергетической индустрии России по-прежнему остается очень высоким.

ФБА «Экономика сегодня» /

РФ контролирует около 40% газового рынка Западной Европы. И мировая экономика на сегодняшний день устроена таким образом, что нанесение экономического вреда одной стране эффектом бумеранга отразится на всех участниках рынка. Аналитик пояснил, что у России тоже есть рычаги, которыми она может воспользоваться в своих интересах.

«Сегодня Москве стоило бы уже реализовать свой широкий спектр ответов в адрес западных друзей и партнеров. Следовало бы уже несколько лет назад запретить институциональным инвесторам США и Великобритании покупать российский госдолг, ведь именно эти две страны являются его очень крупными держателями, и из размещения новых облигаций федерального займа (ОФЗ) их нужно вычеркнуть одним днем. Желательно бы активнее использовать правовые инструменты защиты для оценки действий западных партнеров в адрес российского бизнеса и энергетических проектов на Западе», — сказал Зорин.

Как рассказал аналитик, вследствие реализуемой агрессивной западной политики в адрес России отечественный фондовый рынок оказался ниже объективной капитализации в 1,5-2 раза. Зорин предложил достойный ответ: не мешало бы всем держателям акций «Газпрома», в частности госкомпаниям из США и ряда других стран, обнулить выплату дивидендов.

Пакет новых санкций, затрагивающий российские проекты в газовой сфере, Великобритания и ЕС разрабатывают при активной поддержке США. Однако ограничительные меры способны навредить и европейским компаниям. Так, удар способен травмировать BP, Total и Shell. Эти компании активно инвестируют в российский газовый сектор.