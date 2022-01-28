На уходящей неделе регионы России развивали науку и ставили рекорды

Москва, 28 января. Эксперты издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 21 по 28 января 2022 года.

Научные сотрудники Крымского федерального университета анализируют генетическую однородность посадочного материала, полученного в условиях in vitro. В перспективе это позволит создавать высококачественные клоны ежевики и винограда. Клонирование культур поможет оздоровить растения, масштабировать производство посадочного материала и избежать неуместных мутаций.

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с международной группой ученых разработали из семян папайи уникальный адсорбент для очистки сточных вод. Этот препарат обладает высоким адсорбционным потенциалом и низкой стоимостью.

Компании Хабаровского края поставили годовой рекорд по добыче золота за все время с момента начала золотодобычи в регионе. В 2021 году им удалось добыть 26,9 тонны золота, это почти на 10% больше, чем в 2020 году.

Сотрудники Челябинского радиозавода установили современное радиолокационное оборудование в аэропортах Орска, Батагая и Перми. Еще в 2021 году аналогичное оборудование появилось в аэропортах Абакана, Севастополя, Челябинска, Мурманска и Салехарда. Новые локаторы обеспечивают безопасность работы аэропортов при любой интенсивности полетов.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат реализует программу по нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду с помощью газификации производства. Инвестиции в программу составляют 5,8 миллиарда рублей.

На Алтае ввели в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 200 голов крупного рогатого скота, он оборудован родильным отделением с профилакторием, молочным блоком, складом для хранения кормов и вспомогательными сооружениями. Ферма сможет производить до 3 тонн молока в сутки.

Крупнейшее за Уралом производство шампиньонов сумели наладить фермеры Кузбасса. Созданный грибной комплекс обеспечивает производство замкнутого цикла. В 2021 году было собрано около 272 тонн грибов, при выходе на полную проектную мощность, производство достигнет 1800 тонн шампиньонов в год.

На тепличном комбинате «Новосибирский» в Новосибирской области реализуется крупный инвестиционный проект «Сибирская роза». Цветы будут выращиваться на площади около 20 га.

Ставропольские аграрии увеличивают посевные площади под овощи «борщевого набора». В этом году планируется увеличить урожай, для этого будут расширены посевные площади до 11,5 тысяч га под овощи и до 6 тысяч га под картофель.

Фермеры Нижегородской области планируют этой весной начать экспортировать мед и другие продукты пчеловодства в страны Евросоюза. Подписанные контракты предполагают экспорт 500 тонн меда в год, а в перспективе речь может идти о 5 тысячах тонн в год.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были перечислены наиболее весомые события в народном хозяйстве за неделю — с 14 по 21 января 2022 года.