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Суд оштрафовал Зверева за нарушение сроков сдачи отчетов о выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 28 января 2022 16:22
Общество
Суд оштрафовал Зверева за нарушение сроков сдачи отчетов о выборах в Госдуму
Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Москва, 28 января. Стилиста и певца Сергея Зверева признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему штраф, поскольку он не вовремя сдал отчеты о думских выборах. Об этом сообщила ФАН пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

Мировой судья судебного участка №367 Тверского района столицы вынес постановление в отношении шоумена 28 января. Зверев был признан виновным в правонарушении, которое предусмотрено ч.1 ст. 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума».

Суд оштрафовал Зверева за нарушение сроков сдачи отчетов о выборах в Госдуму
Пресс-служба Тверского районного суда Москвы /

Певец получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Причиной этого стало нарушение сроков сдачи отчета по выборам, на которых Зверев баллотировался в Госдуму от Бурятии, но проиграл.

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