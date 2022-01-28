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Стада лошадей и коров вторглись в жилой район аргентинского города

Общество

Коровы и лошади, козы и свиньи под окнами и на частных лужайках, «лепешки» фекалий и вытоптанный газон — все это стало привычной картиной для жителей района Санта-Селина в аргентинском городке Мар-дель-Плата

Вот уже несколько месяцев, как недобросовестные фермеры распустили своих животных и перестали за ними следить.

«Пусть эти коровы проходят мимо, сколько можно? Они съедают всю растительность и вытаптывают землю. Люди устали, им неприятно жить среди животных. Мы, конечно, любим их, но всему есть предел», — заявила президент ассоциации развития района Санта-Селина Лоррейн Тес.

Несколько десятков поголовий скота занимают проездную часть, не пропуская автомобили. Горожане устали жаловаться, ведь это никак не влияет на ситуацию. Многие смирились и свыклись с новыми соседями.

«Мы уже привыкли к животным: коровы, лошади, свиньи часто здесь гуляют. Свиньи, конечно, реже, но тоже бывают тут. Прошло уже много времени с тех пор, как коровы паслись исключительно на полях. Теперь они среди нас, и это стало нормой. Так уж сложилось, мы живем с ними», — рассказала местная жительница Селеста дель Рио.

Жители шутят, что скоро коровы и другие животные захватят весь город и вытеснят население. 

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аргентина животные скот стада мар-дель-плата
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