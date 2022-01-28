Российская нефть Urals впервые с 2014 года торгуется на отметке в 91 доллар за баррель

Москва, 28 января. Стоимость российской нефти Urals растет вслед за ценой эталонной марки Brent. Сообщается, что их котировки ранее были зафиксированы на таком уровне только в октябре 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.

Баррель нефти марки Brent в среду, 26 января, покупали на мировых биржах более чем за 90 долларов. После этого на рынке зафиксировали коррекцию, однако котировки сохраняются на уровне свыше 88 долларов. Ситуацию прокомментировала руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.

«Цена на партии Юралс по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении в Средиземноморье в среду выросла на 2,61 доллара за баррель, до 92,38 доллара за баррель. Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила 93,37 доллара за баррель», — сказала она.

Нефтяной рынок может оставаться волатильным в 2022 году. О том, какие механизмы могут его стабилизировать, ранее рассказывал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.