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Соревнования роботов-снегоуборщиков прошли в американском городе Миннеаполис

Общество

Студенты Технологического колледжа Данвуди приняли участие в ежегодном конкурсе на лучший автономный снегоочиститель. Учащиеся представили собственные разработки и показали их на деле. 

Соревнования прошли в городе Миннеаполис штата Миннесота, в них приняли участие 13 команд. Молодые инженеры продемонстрировали свои экспериментальные разработки, которые в будущем смогут заменить дворников.

«Я здесь со своей командой, мы представили мобильную снегоуборочную машину. Мы участвуем в этих соревнованиях уже третий год подряд», — рассказал один из изобретателей Алексей Дикинсон.

Задача участников — как можно качественнее и быстрее очистить подготовленную трассу от снега. Каждая машина по-своему уникальна: все они имеют автономные системы навигации и могут убирать снег в труднодоступных местах.

«Вышло даже лучше, чем я ожидал, мы усовершенствовали нашего робота. Буквально вчера мы столкнулись с проблемами при тестировании, но вовремя устранили их. Конечно, нет предела совершенству, и мы доведем до ума эту машину. Мы просто счастливы, что на этом этапе у нас все получилось», — отметил Алексей.

Цель необычного конкурса — побудить студентов университетов, а также широкую общественность создать стартап, благодаря которому на рынке появится надежная и незаменимая для уборки снега машина.

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