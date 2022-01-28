Межрегиональный форум по автотуризму пройдет в Коломне

Москва, Выставочный зал арт-квартала «Патефонка» в подмосковном городе Коломна станет центральной площадкой форума «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий». Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области. Целью проведения мероприятия станет популяризация и развитие автотуризма в России.

В Коломне представители различных ведомств, имеющих отношение к туристической отрасли, обсудят перспективы размещения туристической инфраструктуры в городах. Будут приведены примеры создания благоприятных условий для автотуристов. Участники форума расскажут о своих планах по развитию территорий и бизнес-объектов. В лекциях и дискуссиях примут участие представители федеральных министерств — строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Ранее ФАН рассказывал о выставке «Поехали 2021», проходившей в Москве. Она была полностью посвящена автотуризму.