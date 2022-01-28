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Межрегиональный форум по автотуризму пройдет в Коломне
Общество
Межрегиональный форум по автотуризму пройдет в Коломне
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Москва, Выставочный зал арт-квартала «Патефонка» в подмосковном городе Коломна станет центральной площадкой форума «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий». Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области. Целью проведения мероприятия станет популяризация и развитие автотуризма в России.

В Коломне представители различных ведомств, имеющих отношение к туристической отрасли, обсудят перспективы размещения туристической инфраструктуры в городах. Будут приведены примеры создания благоприятных условий для автотуристов. Участники форума расскажут о своих планах по развитию территорий и бизнес-объектов. В лекциях и дискуссиях примут участие представители федеральных министерств — строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. 

Ранее ФАН рассказывал о выставке «Поехали 2021», проходившей в Москве. Она была полностью посвящена автотуризму.

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