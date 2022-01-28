Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 19:42
19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
19:40
Весь мир
Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
19:39
Армия
Зеленский: Украина будет развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в НАТО
19:38
Политика
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики РФ учтет ответы США по безопасности
19:37
Шоу-бизнес
Муж визажиста Гоар Аветисян пообещал дарить ей цветы до конца жизни
19:35
Весь мир
Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США
19:34
Происшествия
Второй подозреваемый в подготовке нападения на школу арестован в Нижнем Новгороде
19:33
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»
19:33
Весь мир
Мисмари заявил, что кризис в Ливии связан прежде всего с проблемой безопасности
19:32
Происшествия
Неизвестные разбили камнем окно здания украинского генконсульства в Гамбурге
Все новости

Ядерная триада России стала веской причиной страха США перед Москвой
Политика
Ядерная триада России стала веской причиной страха США перед Москвой
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Американцы боятся ядерной триады РФ, поскольку военные возможности США в данном направлении значительно отстают от российских. К такому выводу пришел декан факультета мировой политики Московского государственного университета Андрей Сидоров.

Основные боевые единицы американской ядерной триады — подводные лодки, межконтинентальные ракеты и стратегические бомбардировщики — значительно уступают российским образцам и являются устаревшими, заявил специалист. Поэтому, считает Андрей Сидоров, ультиматум России в адрес США был полностью обоснованным, поскольку Америка утратила свою былую боевую мощь.

«Я в большей степени реалист. Просто знаю, что у американцев межконтинентальная ракета LGM-30G Minuteman III, которая сегодня у них стоит на вооружении, полетела в 1974 году (замены ей сегодня нет), о том, что подводная лодка типа «Огайо» будет сменена на субмарину типа «Колумбия» с 2028 года. Будут вводить по одной. То, что касается стратегических бомбардировщиков, то B-1 в 1974 году поднялся на крыло, а B-2 — в 1986 году. Только в этом году американцы хотят поднять на крыло В-21. Поэтому когда Россия предъявила ультиматум США, то стало понятно, на чем он основывается», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Ядерная триада» России стала веской причиной страха США перед Москвой
fmp.msu.ru / ФМП МГУ

Кроме того, как заявил Андрей Сидоров, ядерная триада стала веской причиной страха США перед Россией. Он объяснил это тем, что в свое время американцы, понимая свое отставание в этой сфере от РФ, фактически без всяких обсуждений подписывали стратегические договоры с Москвой.

«Я не беру какие-то новые виды вооружения, те, которые сегодня есть у России, типа гиперзвука. Я говорю про ядерную триаду. Поэтому американцы в 2011 году так быстро подписали двусторонний договор с Россией о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-III). Сейчас Байден сообразил, поэтому практически без переговоров этот договор был продлен. Я уверен, что они продлят его и дальше», — резюмировал Андрей Сидоров.

Один звонок президента РФ Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу пришли российские пользователи социальных сетей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ядерная триада России стала веской причиной страха США перед Москвой
россия сша ядерная триада
Комментировать