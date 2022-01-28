«Ядерная триада» России стала веской причиной страха США перед Москвой

Американцы боятся ядерной триады РФ, поскольку военные возможности США в данном направлении значительно отстают от российских. К такому выводу пришел декан факультета мировой политики Московского государственного университета Андрей Сидоров.

Основные боевые единицы американской ядерной триады — подводные лодки, межконтинентальные ракеты и стратегические бомбардировщики — значительно уступают российским образцам и являются устаревшими, заявил специалист. Поэтому, считает Андрей Сидоров, ультиматум России в адрес США был полностью обоснованным, поскольку Америка утратила свою былую боевую мощь.

«Я в большей степени реалист. Просто знаю, что у американцев межконтинентальная ракета LGM-30G Minuteman III, которая сегодня у них стоит на вооружении, полетела в 1974 году (замены ей сегодня нет), о том, что подводная лодка типа «Огайо» будет сменена на субмарину типа «Колумбия» с 2028 года. Будут вводить по одной. То, что касается стратегических бомбардировщиков, то B-1 в 1974 году поднялся на крыло, а B-2 — в 1986 году. Только в этом году американцы хотят поднять на крыло В-21. Поэтому когда Россия предъявила ультиматум США, то стало понятно, на чем он основывается», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Кроме того, как заявил Андрей Сидоров, ядерная триада стала веской причиной страха США перед Россией. Он объяснил это тем, что в свое время американцы, понимая свое отставание в этой сфере от РФ, фактически без всяких обсуждений подписывали стратегические договоры с Москвой.

«Я не беру какие-то новые виды вооружения, те, которые сегодня есть у России, типа гиперзвука. Я говорю про ядерную триаду. Поэтому американцы в 2011 году так быстро подписали двусторонний договор с Россией о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-III). Сейчас Байден сообразил, поэтому практически без переговоров этот договор был продлен. Я уверен, что они продлят его и дальше», — резюмировал Андрей Сидоров.

Один звонок президента РФ Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу пришли российские пользователи социальных сетей.