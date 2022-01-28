Гильдия режиссеров США назвала номинантов на премию 2021 года

Лос-Анджелес, 28 января. Пол Томас Андерсон претендует на премию Гильдии режиссеров США за фильм «Лакричная пицца», что подтверждается списком номинантов, опубликованном на сайте премии.

Кроме Андерсона в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» поборются Стивен Спилберг с «Вестсайдской историей», Дени Вильнев с «Дюной», Кеннет Брана с «Белфастом», Джейн Кэмпион и ее «Власть пса».

В номинацию «Лучший режиссерский дебют» попали Майкл Сарноски за картину «Свинья», Татьяна Уэсо с «Молитвой об украденных», а также Мэгги Джилленхол с «Незнакомой дочерью».

Гильдия режиссеров США также выберет лучшего режиссера драматического и комедийного сериала, документального фильма. Полный список номинантов можно найти здесь. Официальная церемония награждения победителей премии состоится уже в марте.

Ранее сообщалось, что актриса Эванджелин Лилли приняла участие в митинге против обязательной вакцинации в США. Акция протеста проходила в Вашингтоне.