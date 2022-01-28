Марокко потребовало от Франции вернуть архив борца за независимость страны

Рабат, 28 января. Марокко потребовало от властей Франции вернуть архив Абд аль-Карима аль-Хаттаби, борца за независимость от испанского и французского колониализма начала XX века.

Национальный совет по правам человека (CNDH) в четверг объявил, что глава ведомства Амина Буаяш отослала в министерство иностранных дел Пятой республики письмо с просьбой передать документы. Она подчеркнула важность восстановления рукописного собрания, принадлежавшего покойному революционеру, для сохранения марокканской коллективной памяти.

La présidente du CNDH adresse une correspondance aux autorités françaises compétentes en vue de la restitution des archives de Feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabihttps://t.co/Qd471bZAHJ — Human Rights Morocco (@CNDHMaroc) January 27, 2022

Согласно CNDH, запрос направлен в рамках инициативы нескольких учреждений североафриканского государства по продвижению истории. Фонд дипломатических архивов ранее обращался в Париж с подобным требованием. Однако получить оригиналы документов, которые с 1926 года находятся в распоряжении французов, до сих пор не удалось.

Абд аль-Карим аль-Хаттаби (1882–1963) — один из самых известных политических лидеров прошлого века. С 1921-го он возглавил освободительную борьбу на севере страны против испанской администрации, а спустя четыре года объявил войну французским колонизаторам.

Отряды племенного ополчения под командованием Абд аль-Карима нанесли тяжелое поражение испанцам в битве при Анвале летом 1921-го. После победы он возглавил новообразованную Рифскую республику, просуществовавшую более пяти лет и успешно противостоявшую военному союзу Мадрида и Парижа.

Однако в 1926 году французы взяли в плен политика. За призыв к независимости всей территории Марокко его вместе с семьей и соратниками выслали на остров Реюньон, расположенный в Индийском океане.

В минувшем декабре Министерство культуры Франции открыло судебные и полицейские архивы эпохи войны за независимость Алжира от Пятой республики. Фонды на протяжении десятилетий хранились под грифом «секретно».