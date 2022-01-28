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Марокко потребовало от Франции вернуть архив борца за независимость страны

Весь мир
Марокко потребовало от Франции вернуть архив борца за независимость страны
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com/PD и pixabay.com/PD

Рабат, 28 января. Марокко потребовало от властей Франции вернуть архив Абд аль-Карима аль-Хаттаби, борца за независимость от испанского и французского колониализма начала XX века.

Национальный совет по правам человека (CNDH) в четверг объявил, что глава ведомства Амина Буаяш отослала в министерство иностранных дел Пятой республики письмо с просьбой передать документы. Она подчеркнула важность восстановления рукописного собрания, принадлежавшего покойному революционеру, для сохранения марокканской коллективной памяти.

Согласно CNDH, запрос направлен в рамках инициативы нескольких учреждений североафриканского государства по продвижению истории. Фонд дипломатических архивов ранее обращался в Париж с подобным требованием. Однако получить оригиналы документов, которые с 1926 года находятся в распоряжении французов, до сих пор не удалось.

Абд аль-Карим аль-Хаттаби (1882–1963) — один из самых известных политических лидеров прошлого века. С 1921-го он возглавил освободительную борьбу на севере страны против испанской администрации, а спустя четыре года объявил войну французским колонизаторам.

Отряды племенного ополчения под командованием Абд аль-Карима нанесли тяжелое поражение испанцам в битве при Анвале летом 1921-го. После победы он возглавил новообразованную Рифскую республику, просуществовавшую более пяти лет и успешно противостоявшую военному союзу Мадрида и Парижа.

Однако в 1926 году французы взяли в плен политика. За призыв к независимости всей территории Марокко его вместе с семьей и соратниками выслали на остров Реюньон, расположенный в Индийском океане.

В минувшем декабре Министерство культуры Франции открыло судебные и полицейские архивы эпохи войны за независимость Алжира от Пятой республики. Фонды на протяжении десятилетий хранились под грифом «секретно».

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