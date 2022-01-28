Лавров поделился с Бербок первой реакцией на ответ США по гарантиям безопасности

Москва, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Они поговорили по телефону.

Дипломаты обсудили ход переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщили в МИД РФ. Министры также заявили о поддержке работы «нормандского формата» для урегулирования ситуации на Украине.

Сергей Лавров поделился с Анналеной Бербок первой реакцией на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений. С.В.Лавров в очередной раз призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке», — сказано в сообщении МИД.

США 26 января направили России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. С ним лично ознакомился президент Владимир Путин.