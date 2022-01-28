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Лавров: Россия предложила США «обнулить» споры со времен президентства Обамы

Политика
Лавров: Россия предложила США «обнулить» споры со времен президентства Обамы
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 28 января. Российская сторона предложила США «обнулить» все спорные моменты, которые касаются дипломатической собственности и численности сотрудников посольств.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским СМИ. По его словам, Москва выразила готовность отменить все разногласия, которые начались еще со времен президентства бывшего американского лидера Барака Обамы.

«Мы предлагаем обнулить все, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить всё, что началось с этого и что за этим последовало», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Лавров шуткой ответил на слова журналистов о планах США ввести санкции против российского руководства. Министр иронично поинтересовался у собеседника, «достоин» ли он ограничений со стороны американцев.

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