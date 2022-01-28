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Депутат Госдумы Федоров оценил вероятность нового локдауна в России
Общество
Депутат Госдумы Федоров оценил вероятность нового локдауна в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал сообщение замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении в России нового локдауна из-за COVID-19. Парламентарий в разговоре с ФАН назвал основные причины, по которым возможный грядущий карантин сможет предсказать любой среднестатистический россиянин. 

«Вообще вопрос локдауна и вопрос QR-кодов ― это вопрос загрузки медицинской системы. Грубо говоря, количество коек, которые имеют «квалификацию», и реанимации для лечения этой болезни. В России таких коек около 300 тысяч штук. Вопрос не в самих больничных местах, а во врачах и средствах, за счет которых обслуживаются эти койки. Если койки будут заполняться под 300 тысяч мест, то локдауны будут. Любой человек может посмотреть по госпитализируемым, будет массовая самоизоляция или нет», — объяснил Федоров.

Депутат Госдумы Федоров оценил вероятность нового локдауна в России
ФБА «Экономика сегодня» /

Собеседник уверен, что государство ранее не боролось с эпидемией такими методами, как сейчас. Федоров напомнил о способе приспосабливаемости, который впервые используется в истории человечества.

«Никогда ранее с эпидемией так не боролись. Всегда были карантины. Совершенно не обязательно, что этот экспериментальный метод действенный и наиболее правильный. Я считаю, что можно было объявить двухнедельный карантин, как это в свое время сделал Китай, и не пускать дальше эпидемию внутрь страны, закрыть границы. А раньше так бы и сделали в Советском Союзе или Российской империи. То, что сейчас, ― это эксперимент над большей половиной человечества, который проводит ВОЗ», ― подытожил Евгений Федоров.

Ранее ФАН писал, что текущая пандемия, по мнению Медведева, является общим вызовом для всех стран. По его словам, победить ее тоже можно лишь сообща.

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Все новости / Общество / Депутат Госдумы Федоров оценил вероятность нового локдауна в России
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