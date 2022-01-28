Анна Семенович озвучила причину ухода из группы «Блестящие»

Москва, 28 января. Певица Анна Семенович объяснила, почему ушла из группы «Блестящие». Из слов артистки следует, что главной причиной этого решения стали проблемы со здоровьем, вызванные работой без надлежащего отдыха.

Знаменитость вспомнила, что покинула коллектив в 27 лет. Тогда у Семенович внезапно случилось детское заболевание — коклюш.

«Мы стоим на сцене, поем, а я просто отворачиваюсь и кашляю. Буквально выплевывала легкие», — пожаловалась певица.

По словам исполнительницы, тогда у нее не было никаких сил, а из глаз текли слезы. Однажды у звезды поп-сцены просто пошел фонтан крови из носа.

«Я была вымучена. Поняла, что это был предел», — рассказала Семенович в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Кроме того, бывшую солистку «Блестящих» не устраивал доход, который она получала в группе. Певица отметила, что ей приходилось постоянно бороться с продюсерами, поскольку они отказывались повышать зарплату участницам музыкального коллектива.

Первые три месяца артистка работала в группе бесплатно, а потом ей платили по 50 долларов за концерт. Это было в разы меньше, чем получали солистки других женских коллективов.

«Я поговорила с девчонками из «Фабрики», из «ВИА Гры». Узнала их зарплаты. Нам платили раз в семь меньше», — подчеркнула Семенович.

Ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников тоже рассказал гостье о своих проблемах. Журналист пожаловался певице на неустроенную личную жизнь.