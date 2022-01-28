Current Biology: чихуахуа могли унаследовать свой размер от древних волков

Вашингтон, 28 января. Ген, который отвечает за небольшие размеры крошечных собак, существует на Земле не менее 50 тыс. лет, заявили исследователи Национального института здравоохранения (NIH) в публикации научного издания Current Biology.

Существует мнение, что небольшие породы, такие как чихуахуа и померанцы появились в ходе селекции и одомашнивания, передает Planet Today. Но американские ученые выявили мутацию в гене, который регулирует гормон роста. Подобная последовательность присутствовала у волков больше 50 тыс. лет назад, когда приручения собак еще не было.

«Как будто природа хранила этот мутантный ген в заднем кармане десятки тысяч лет, пока он не понадобился», — сообщила автор исследования NIH Элейн Острандер.

Мозг кошек за последние 10 тысяч лет значительно уменьшился. Ученые из Венского университета совместно с коллегами из Национального музея Шотландии выяснили, что это могло произойти в процессе одомашнивания.