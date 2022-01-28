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Актриса Полина Максимова подтвердила роман с Кириллом Плетневым

Шоу-бизнес
Актриса Полина Максимова подтвердила роман с Кириллом Плетневым
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 28 января. Звезда сериала «257 причин, чтобы жить» Полина Максимова вышла в свет с актером Кириллом Плетневым. На премьере комедии «День слепого Валентина» они держались за руки.

Максимова впервые подтвердила роман с Плетневым, чем немало удивила поклонников. В столичном кинотеатре «Октябрь» актриса смотрела на коллегу влюбленными глазами и несколько раз поцеловала его в щеку. После мероприятия она опубликовала видео с красной дорожки в Stories.

Актриса Полина Максимова подтвердила роман с Кириллом Плетневым
Prt Scr instagram.com / @polinamax

Актриса три года состояла в отношениях с призером Олимпийских игр по плаванию Никитой Лобинцевым. В ноябре 2019 года стало известно, что она встречается с актером Егором Корешковым, с которым познакомилась на съемках «257 причин, чтобы жить». Поклонники надеялись — уж эти отношения приведут артистку в ЗАГС, но они ошиблись.

В последнее время в Instagram Максимовой появилось множество фотографий Плетнева с трогательными стихами о любви. Так она намекала, что ее сердце теперь занято другим мужчиной.

Ранее бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал в соцсетях свою невесту Лилию. Пользователи назвали выбор турецкого бизнесмена неудачным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Полина Максимова подтвердила роман с Кириллом Плетневым
корешков максимова плетнев
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